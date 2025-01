Improviseren kan je leren, en dat al liefst 25 jaar in Komen

De Komense Improvisatieliga viert feest. Precies 25 jaar geleden stonden ze voor het eerst op de planken, het begin van een indrukwekkend parcours. Om hun verjaardag te vieren, pakt de Liga uit met verschillende workshops en halen ze zelfs een wereldkampioen naar de grensgemeente.

“Improviseren? Dat is vooral leren omgaan met het gelijk van een ander!” Didier Coquet, directeur van de liga, kan tevreden terugblikken op een knappe carrière. “Ik ben er ooit zelf mee gestart, na mijn studies aan de theaterschool. Het viel me daar op hoe een volledige groep tot stilstand kon worden gebracht, als er iemand niet aanwezig was. Van een script dat niet kon worden afgehaspeld tot een volledig scenario dat niet meer klopte: ik vond dat het anders ook moest kunnen. Zo begon ik met improviseren: de kunst om in te spelen op het onverwachte en zo een totaal nieuw verhaal te kunnen bouwen. Met de Komense Improvisatieliga kon ik de microbe doorgeven, want ondertussen zijn we met 52 leden en hebben we al meer dan 400 optredens achter de rug.”

Goed luisteren

Volgens Didier is het succes vooral te danken aan het generatieoverschrijdende karakter van improviseren. “Ons jongste lid is acht jaar oud en staat vaak tegenover mensen die al lang met pensioen zijn. Het spreekt voor zich dat ze een volledig andere manier van spreken en reageren hebben, maar net daarin zit het geheim van improviseren: luisteren! Improviseren is alles wat individualisme niet is. De ander heeft altijd gelijk en het is aan jou om daar handig op in te spelen. Dat kun je niet als je de moeite niet doet om naar zijn of haar woorden te luisteren, ongeacht je leeftijd.”

Jubileum

De 25-jarige verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij. “We zullen dit jaar een resem activiteiten en workshops organiseren”, zegt Didier. “Als kers op de taart wordt er ook een masterworkshop op de planning gezet, waar niemand minder dan Samira Mamèche les komt geven. Die Franse actrice is wereldkampioene improvisatie en stond al op verschillende podia overal ter wereld.” (SR)