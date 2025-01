Impr’o’mer organiseert Oostendse voorronde van theatersportkampioenschap. “We willen improvisatietheater op de kaart zetten”

Voor het eerst wordt dit jaar een groter Vlaams kampioenschap theatersport, de officiëlere benaming van improvisatietheater, georganiseerd onder de naam ‘On the spot’. De eerste showvoorstelling vindt plaats op 25 januari in Vayamundo in Oostende. Het publiek kan zich verheugen op een avond vol hilariteit en creativiteit.

Het Theatersportkampioenschap belooft een evenement te worden dat liefhebbers van improvisatietheater niet willen missen. Het kampioenschap, georganiseerd door On the Spot, is een initiatief voor en door Vlaamse improgroepen, met als doel om improvisatoren in Vlaanderen samen te brengen en hen de kans bieden om hun talenten te tonen. Er zijn vijf provinciale voorrondes, waaronder de eerste zaterdag 25 januari in Oostende in Vayamundo. Er treden drie topteams aan: de regerende kampioen Impr’o’mer, Bies, en Ut den dum.

De avond wordt zeker de moeite, vertelt Dimitri Vierstraete van Impr’o’mer. “Improviseren is veel meer dan gewoon wat toneel spelen. Je leert er heel veel technieken die je ook perfect in het dagelijkse of professionele leven kan gebruiken. Het is echt leren om je brein los te schakelen en te reageren vanuit een gevoel.”

Uitdagend en verrassend

De avond begint om 20 uur met een leuk en geanimeerd ontvangst en een korte introductie over theatersport. Dit is een vorm van improvisatietheater waarbij teams het tegen elkaar opnemen in een reeks uitdagende en verrassende improvisatieopdrachten. Elke showvoorstelling is uniek, omdat de spelers ter plekke scènes bedenken op basis van suggesties vanuit het publiek. Het is een interactieve en dynamische kunstvorm die humor, creativiteit en teamwork combineert. Het publiek speelt een actieve rol door thema’s aan te reiken en de prestaties te beoordelen.

Ook in Oostende zullen de drie teams tegen elkaar strijden in een reeks van grappige en meeslepende improvisatiescènes. Onder leiding van een ervaren presentator en een panel van juryleden belooft het een spannende en onvergetelijke ervaring te worden.

Verscheidenheid

Het kampioenschap werd in het leven geroepen om improvisatietheater bekender te maken. “Mensen kennen dit vooral van tv-programma’s zoals De Lama’s op de Nederlandse TV of van Onvoorziene Omstandigheden, dat in de jaren 90 op tv te zien was, maar het is veel meer dan dat”, vertelt Jannes De Keyser van het organiserende team.

“Er zijn verschillende improvisatiegezelschappen over heel Vlaanderen met elk een eigen stijl en identiteit. Door die samen een podium te geven, willen we die verscheidenheid in de kijker plaatsen”, vult Ine Vanthuyne aan.

Daarnaast is het kampioenschap ook heel leerrijk voor improgroepen zelf, die heel veel van elkaar leren op zo’n moment. Jammer genoeg krijgen die weinig de kans om elkaar te ontmoeten of samen de krachten van het improviseren te bundelen. On the Spot heeft dan ook als missie om improvisatietheater in Vlaanderen te promoten en improvisatoren met elkaar te verbinden. Het theatersportkampioenschap biedt een podium voor zowel ervaren spelers als opkomende talenten om hun vaardigheden te laten zien en te groeien binnen een warme en ondersteunende gemeenschap. Het is niet alleen een competitie, maar ook een viering van de kracht van samenwerking en spontane creativiteit.

Tickets zijn te koop via onthespot-tsk.com/data-tickets.