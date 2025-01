“Ik heb een tikkeltje stress”: Aude Spiessens (21) debuteert bij De Groeiende Ginste in Oostrozebeke

Vanaf 10 januari schittert Aude Spiessens (21) voor het eerst op het podium in een voorstelling van De Groeiende Ginste in Oostrozebeke. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar vader Flip, die al jaren meedraait bij de toneelvereniging. In het nieuwe stuk ‘Kat in de kelder’ kruipt ze in de rol van Kimberley. “Een stoer personage met een zacht kantje. Ik zie het als een uitdaging en heb er heel veel zin in”, zegt Aude.

Aude werkt als ergotherapeute bij Dominique Savio in Gits. Ze gaat er aan de slag met kinderen uit de lagere school. Een job die ze niet meer kan missen en haar heel veel voldoening schenkt. “Ik ben iemand die heel graag tussen de mensen is. Daarom koos ik ook voor een job waar ik met kinderen kan werken. Ik zit ook nog in de gewestleiding van de Chiro en ga ook graag een avondje stappen met de vriendinnen. Erg sportief ben ik eigenlijk niet”, vertelt ze.

“Ik kan nu al zeggen dat het naar meer smaakt”

“Mijn vader is de grootste reden waarom ik toneel overwoog. Hij is al 24 jaar actief bij De Groeiende Ginste. Toen hij liet vallen dat het bestuur op zoek was naar een vrouw voor een typische vrouwenrol, heb ik niet lang getwijfeld. Het is een vrij grote rol en ik heb al meteen veel tekst. Ik kruip in de huid van Kimberley, de dochter van het marginale gezin dat onderdak krijgt in de kelder van de majoor. Het is een stoer personage met een zacht kantje. Ik was in het verleden jarenlang actief achter de bar bij toneelvoorstellingen. Maar vanaf nu krijg ik dus echt mijn kans.”

Sexy kantje

“Het memoriseren van de tekst gebeurt meestal ‘s avonds, na het werk. Wanneer papa thuis is, krijg ik van hem hulp en doen we het samen. Ik haal er enorm veel plezier uit en kan nu al zeggen dat het naar meer smaakt. De groep waarin ik terecht ben gekomen is fantastisch. Samen vormen we een gezellige bende”, vertelt Aude nog.

Wie van humor houdt in het Oostrozebeekse dialect, zal het stuk ongetwijfeld kunnen smaken. “De kledij die de acteurs aantrekken is eerder marginaal, maar met een sexy kantje”, knipoogt Aude. “Ik kijk enorm uit naar de eerste voorstelling op 10 januari, maar heb toch een tikkeltje stress.”