Ieper krijgt weer vleugels: na drie jaar strijkt straattheaterfestival weer neer in binnenstad

Na twee afgelaste edities is het dit weekend eindelijk nog eens De Gevleugelde Stad Ieper. 85 straattheateracts presenteren er hun nieuwste voorstelling voor het komende zomerseizoen. De artiesten komen van Spanje tot Oekraïne, maar ook lokale acts krijgen hun kans.

Theatergezelschappen, acrobaten en andere artiesten zullen van vrijdag 8 tot zondag 10 april opnieuw hun beste beentje voorzetten op straattheaterpromotiefestival De Gevleugelde Stad. Maar liefst 320 straattheateracts schreven zich in, maar slechts 85 groepen slaagden erin om een plekje te bemachtigen op een van de belangrijkste promotiefestivals voor straattheater ter wereld.

Ook Ieperlingen Wouter Sinaeve en Johan Feys van Kartje Kilo slaagden erin om de jury te overtuigen. Ondertussen is het ludieke duo een vaste waarde geworden op De Gevleugelde Stad. “De hoeveelste keer? Ik ben zelf de tel kwijtgeraakt”, lacht Wouter. “Deze keer pakken we uit met de absolute première van ‘De Vruchten der Aarde’, een rondreizende tentoonstelling voor volwassenen waarin twee landbouwers en broers hun oogst aan de bezoekers presenteren. Over de inhoud van de tentoonstelling kan ik echter niets prijsgeven. De mensen moeten het zelf komen bekijken. Het enige dat ik kan zeggen is dat kinderen niet toegelaten zijn.”

Wouter Sinaeve en Johan Feys zijn een vaste waarde geworden op De Gevleugelde Stad. © gf

‘Eddy en Remy zijn de verpersoonlijking van wat Wim Decraene ooit bezong… Omdat de mensheid de voeling met het landelijke leven verloren heeft, trekken beide broers met een reizende expo het land rond. Met trots stellen ze hun ‘vruchten der aarde’ voor’, klinkt het in het programmaboekje van De Gevleugelde Stad. Op de Facebookpagina van Kartje Kilo wordt er met een filmpje ook al een tipje van de sluier gelicht. Opvallend is de gelijkenis tussen Eddy en Remy enerzijds en anderzijds Danny en Rosette, een act waarmee Kartje Kilo al eens op Festival Dranouter stond. “Eigenlijk is het een beetje voortborduren op die act”, vertelt Wouter. “Maar toch is het iets helemaal nieuw. Het is ook telkens de expliciete vraag van de organisatie om met iets nieuw – of toch iets dat minder dan drie jaar oud is – af te komen.”

Het is niet de eerste keer dat Kartje Kilo de vuurdoop beleeft van een nieuwe act op De Gevleugelde Stad. “Radio Mano Sport, The Puffin Pipers, The Grass & The Furious… Dat waren ook absolute premières waarvan we later merkten dat het blijvertjes geworden zijn. Met Kartje Kilo willen we onszelf blijven vernieuwen. We willen liever niet dat de mensen ons associëren met slechts één act.”

Thuismatch

Dat ze in Ieper een thuismatch spelen heeft zijn voordelen, maar ook nadelen. “Het is altijd een beetje thuiskomen”, vervolgt Wouter. “We zijn altijd heel blij dat we hier ons verhaal mogen tonen. Dat gaat natuurlijk wel gepaard met enige stress. We leggen de lat voor onszelf hoog. De bezoekers kensen ons meestal, waardoor er ook wel wat verwachtingen zijn. En dan is het hopen dat we die verwachtingen opnieuw kunnen inlossen.”

Nadat het festival twee keer werd afgelast, is de goesting groter dan ooit. “In 2020 waren we ook geselecteerd, maar door corona moest die editie afgelast worden. De komende weken en maanden zitten er opnieuw een paar heel mooie evenementen aan te komen. Zo zijn we van de partij op Parijs-Roubaix. Ook op het festival Best Kept Secret tekenen we weer present, zowel met de succesformule van de vorige keer, Radio Mano Sport, als met The Grass & The Furious, dat we voor het eerst op Nederlandse publiek zullen loslaten. De organisatie heeft ons zelf gecontacteerd en is dolenthousiast over hetgeen we doen, dus hebben we met veel plezier ja gezegd. Op Festival Dranouter ontbreken we ook niet. Daar zal Feestcomité Dikkebusstraat opnieuw haar duivels ontbinden. De agenda loopt vol. Het wordt een mooie zomer.”

Sonja Mazereel maakt streetpainting van middeleeuws Ieper

Wouter Sinaeve en Johan Feys van Kartje Kilo zijn niet de enige Westhoekers die optreden op De Gevleugelde Stad Ieper. Ook Sonja Mazereel uit Oostvleteren is van de partij. Zij zal een interactieve 3D-streetpainting maken van Ieper in de middeleeuwen op het stationsplein.

Sonja Mazereel reist de hele wereld rond om streetpainting te kunnen maken. © gf

Het zijn drukke tijden voor Sonja Mazereel (55). Als ze op zaterdag 9 april begint aan haar streetpainting zal ze nog maar pas terug zijn van een internationaal festival in de Amerikaanse staat Florida. “Ik was er aan het werk op het chalkfestival”, vertelt Sonja, die getrouwd is met Ludovik Dornez en mama van Aaron (25), Bente (23) en Dille (21). “Artiesten van over de hele wereld kwamen er samen om een kunstwerk te maken. Dit festival is bekend en trekt heel veel volk.”

Sonja kreeg de smaak van het krijten te pakken toen ze op het communiefeest van haar dochter in 2010 een grote geveltekening probeerde. Geleidelijk aan bouwde ze een stevige reputatie op als streetpainter en ondertussen mocht ze al op verschillende evenementen en festivals haar ding doen. “Ondertussen is het ook al de tweede keer dat ik deelneem als artiest aan De Gevleugelde Stad in Ieper, maar de vorige keer dateert alweer van 2018”, vertelt ze. “Ik kijk er zeker naar uit om in Ieper opnieuw een thuismatch te spelen. Vaak vragen mensen waar mijn werk te zien is in het echt. Veel mensen hebben al gereageerd dat ze dit weekend zeker zullen komen kijken.”

Middeleeuws Ieper

Tijdens De Gevleugelde Stad brengt zij met haar team in een extra grote streetpainting middeleeuws Ieper opnieuw tot leven. Vanuit het juiste gezichtspunt zal het publiek de oude stad in volle glorietijd zien uit de grond groeien gedurende het weekend. “En uiteraard loopt er ook nog ergens een kat rond”, lacht Sonja. “Het wordt een interactief kunstwerk in 3D. De stad is te zien in een kloof. De mensen zullen aan de rand van de kloof kunnen deel uitmaken van foto’s van het werk.”

Net als Kartje Kilo kijkt ook Sonja uit naar een coronavrije zomer met een volle agenda. “Er staan al festivals gepland in Nederland, Duitsland, Italië en de de Verenigde Staten. Ik ga graag naar het buitenland voor festivals. Veel artiesten zijn heel goede vrienden geworden. Maar ook in België zullen de mensen me aan het werk kunnen zien. Zo zijn er al projecten gepland in Wervik, Tongeren, Wielsbeke, Genk…”, besluit Sonja.

Sonja Mazereel kun je aan het werk zien zowel op zaterdag als op zondag, telkens om 14 uur en 17 uur en telkens op het plein tussen het station en cultuurcentrum Het Perron.