Hugo Camps herleeft in ‘Testament van een journalist’

Op vrijdag 3 februari om 20 uur speelt in het Cultuurcentrum Scharpoord de theatervoorstelling Testament van een journalist van de recent overleden Knokke-Heistenaar Hugo Camps.

In dit stuk nodigt Action Zoo Humain het publiek uit voor een feestelijk laatste avondmaal. Aan het hoofd van de tafel zit geliefd, gevreesd en beschimpt journalist Hugo Camps. Als symbool van een hele generatie journalisten neemt hij afscheid en opent hij zijn testament.

Nog eenmaal blikt hij terug en deelt hij zijn profetieën met zijn volgelingen, zijn verraders en de zwijgende menigte. “Omdat ik hier sta namens de journalistiek, namens het geschreven woord, namens de gehele mensheid omdat jullie net zo leugenachtig zijn als ik, omdat jullie net zo overmoedig zijn als ik, omdat ik vanavond alles over de balk smijt.”

In een tijdperk waarin niemand nog echt begrijpt hoe onze systemen werken, laten we ons steeds meer leiden door roddels, perceptie en buikgevoel. Nooit eerder was er zo’n kakofonie aan informatie: iedereen journalist. Is dit het einde van de journalistiek? Schuif mee aan tafel, drink de wijn en breek het brood. Lucht gerust uw hart en moge kome wat komt. Hugo Camps herleeft in het testament van een journalist is in regie van Chokri Ben Chikha. Met Bert Luppes in de rol van Hugo Camps, Luiz Marquez, Maxime Waladi, Manou Selhorst.

Prijs: 18 euro, 15 euro KH Uitpas.