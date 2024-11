Hoger Op staat voor de 37ste keer op de planken met ‘De Reünie’: “Dit is geen platte komedie”

Op zaterdag 23 november gaat ‘De Reünie’ in première bij Hoger Op. Acht acteurs geven tijdens vijf voorstellingen het beste van zichzelf. Dorine Onraedt uit Handzame speelt straks voor de derde keer mee en krijgt meteen een rol waarbij ze de hele avond op het podium staat. Het wordt een pittige komedie met zwarte humor en nu en dan eens kippenvel.

“We begonnen eind augustus met de repetities en al snel werd duidelijk dat het een vrouwenstuk zou worden”, aldus Dorine Onraedt (62), die aan de Handzamestraat woont met haar man Ivan, dochter Kato en zoon Dries. “Eens we opkomen, zijn we niet meer van de scène, dus dat betekent dat er serieus wat tekst is. Peter Desauter, onze regisseur, probeert ons altijd doeltreffend te regisseren, maar laat ons ook altijd onszelf zijn op het podium, er is altijd ruimte voor een eigen inbreng. Ik speel dit jaar voor de derde keer mee met Hoger Op. Daarvoor was ik verbonden aan toneelkring Edewalle, maar die toneelkring is er een aantal jaar geleden mee opgehouden. Eens je door de toneelmicrobe gebeten bent, is het moeilijk om ermee te stoppen. Het is fijn dat ik na drie jaar de kans krijg zo’n toffe, grote rol te spelen. We repeteren twee avonden per week en dan is het echt wel alle hens aan dek van halfacht tot tien uur.”

Vlijmscherpe dialogen

“De laatste weken wordt het wel wat drukker en repeteren we ook eens op zondagmorgen of staan er drie repetities per week gepland. Naast het acteerwerk komt er nog heel wat bij kijken. Zo hebben we een decorploeg die momenteel de laatste hand legt aan de decorstukken. Hoger Op is een aantal jaar geleden afgestapt van een traditioneel decor met drie muren, ramen en deuren. Werken met zetstukken geeft een toneelspeler veel meer ruimte en het is ook een minder grote klus om het decor op te bouwen. De Reünie is een stuk van de Limburgse toneelschrijver Yves Caspar. Het stuk werd al regelmatig opgevoerd in Vlaanderen, gewoon omdat het zo’n sterk stuk is. De tekst is enorm goed doordacht en doorspekt met vlijmscherpe dialogen. Verwacht geen platte komedie, maar wel heel komische situaties, waarbij de timing heel erg belangrijk is. Hoe de schrijver dit allemaal bedacht, is ongelooflijk”, gaat Dorine voort.

De seut en de simpele

“Caspar brengt vijf vrouwen samen voor een schoolreünie. Ze hebben elkaar 40 jaar niet meer gezien. Elke vrouw heeft haar eigen karakter en levensverhaal en het is wonderlijk hoe al die verhalen elkaar toch kruisen. Ikzelf speel Josiane, de gastvrouw. Ik ontvang iedereen voor een hapje en een drankje bij mij thuis. Eerst daagt Marie-Jeanne op, gespeeld door Miria Defevere. Niemand is ook maar iets veranderd na die vier decennia. Zo blijft Marie-Jeanne de seut van zolang geleden. Dan is er Vera, gespeeld door Bianka Vandaele. Vera is getekend door het leven en houdt zeker nooit een blad voor de mond. Dan krijgen we nog het gezelschap van simpele Frieda, een rol voor Vanessa Vermote. Frieda stond zeker niet vooraan in de rij toen het verstand werd uitgedeeld. Tot slot is er ook nog Claire, gespeeld door Heidi Pype. Zij weigert oud te worden en denkt de eeuwige jeugd in pacht te hebben. Zet die vijf karakters samen en je krijgt vuurwerk, zeker wanneer er alcohol in het spel is”, aldus Dorine.

Misverstanden

“Om een of andere reden geraken de dames niet meer weg en krijgen ze nog het gezelschap van twee echtgenoten, die meekwamen van moeten. De twee mannen, gespeeld door Franky Vandaele en Jeffrey Dael, helpen de avond mee kleur geven en zo vloeit de drank nog rijkelijker. Als Rita Berteloot oftewel zuster Cordula, een oud-leerkracht, nog eens ten tonele verschijnt, gaan de poppen helemaal aan het dansen. Doorheen de vele glazen wijn stapelen de misverstanden zich op en ook pijnlijke waarheden en geheimen komen aan het licht. De Reünie is een pittige komedie met een lach en een traan, zeg maar. De première vindt plaats op zaterdag 23 november om 20 uur in cc De Beuk. Voor die avond zijn er nog een handvol tickets. De andere voorstellingen zijn op zondag 24, vrijdag 29 en zaterdag 30 november. Ook op woensdag 27 november spelen we een voorstelling. We zien de laatste jaren dat daar heel wat volk op afkomt, want ook tijdens de week kiezen mensen wel eens voor een avondje ontspanning”, besluit Dorine.