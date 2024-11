Hoger Op brengt ‘De Doorlichting’: Leraarskamer is voor veel acteurs herkenbaar

De koninklijke toneelgilde Hoger Op brengt in gc Forum in de Speiestraat vier voorstellingen van het blijspel ‘De Doorlichting’. De regie is in handen van voorzitter Lieven Vandamme. Op de planken staan elf acteurs en actrices. Nieuwkomers zijn er niet. Het verhaal gaat over een inspecteur die langskomt in een basisschool en speelt zich af in de leraarskamer. Toeval of niet, er doen vier leerkrachten en een ex-leerkracht mee. En de regisseur staat ook in het onderwijs.

Nadat Carla (Siska Lecompte) anderhalf jaar geleden de taak als directrice overnam van haar voorganger meester André staat ze vandaag voor een grote uitdaging. Een aangekondigde inspectie in basisschool De Hazelaar zorgt ervoor dat de directrice op is van de zenuwen. Als haar rechterhand Veerle zich ook nog eens ziek meldt, is ze helemaal van haar melk. Dus doet ze een beroep op de ervaring van de rest van het schoolteam om het gemis op te vangen. Maar het beoogde resultaat blijft uit, integendeel zelfs …

Rolverdeling

De rolverdeling ziet er als volgt uit: Siska Lecompte, Justin Claeys, Dirk Lecluse, Greet Pauwelyn, Céline Depuydt en haar echtgenoot Olivier Galle, Caithlin Volcke, Christophe Staessen, Ignaas De Jongh, Delphine Depuydt en Dolores Hosdey. Justin Claeys, Céline Depuydt, Dolores Hosdey en Caithlin Volcke staan in het onderwijs. Tot een paar jaar geleden Olivier Galle ook. In vergelijking met de vorige voorstelling gaat het om een fel gewijzigde ploeg. Alleen Dolores Hosdey was er toen bij.

Praktisch

De Doorlichting werd geschreven door Piet Van Compernolle van Schrijverij Blabla uit Tielt. De vier opvoeringen gaan door op zaterdag 23 en 30 november om 19.30 uur en zondag 24 november en 1 december om 17.30 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de ingang (gratis consumptie inbegrepen).

Ingewikkelde dood

De jeugd van Hoger Op werkte mee aan het moordonderzoek tijdens de luisterwandeling Een ingewikkelde dood, een initiatief van restaurant Up t’Gerecht. (EDB)

Tickets: www.hogeropwervik.be.