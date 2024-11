Het Zingend Vuurgeboomte naar de psychiatrie

Toneelkring Het Zingend Vuurgeboomte brengt Een vloog over het koekoeksnest op de planken in het MFC Sint-Maarten. Voormalig schepen en uittredend gemeenteraadslid Arnold Naessens kruipt in de huid van Randle Jack Nicholson McMurphy. “Het wordt een rollercoaster aan emoties.”

De Loppemse toneelkring Het Zingend Vuurgeboomte speelt in de laatste twee weekends van november de klassieker Een vloog over het koekoeksnest. Vertaald betekent dat zoveel als One Flew Over the Cuckoo’s Nest. “Deze met Oscars overladen bioscoopfilm uit de jaren 70 met Jack Nicholson in de hoofdrol, is bij het oudere publiek nog steeds bekend en geliefd. Voor onze najaarsvoorstellingen wagen we ons aan deze klassieker. Het is een stuk over macht, gebroken mensen en kracht”, begint bestuurslid Karel De Decker.

Oorspronkelijk schreef Ken Kesey het verhaal Een vloog over het koekoeksnest. Dat was in 1962. Een jaar later creëerde Dale Wasserman de toneelbewerking van de bestseller. Die wordt nu gespeeld in Loppem. “Het wordt een rollercoaster van emoties. Hoofdrolspeler Arnold Naessens kruipt in de huid van Randle McMurphy, een man die voor een verkrachting is veroordeeld tot een gevangenisstraf. Hij veinst krankzinnigheid om aan de gevangenis te ontsnappen. In de psychiatrie rekent hij er op te kunnen genieten van een gemakkelijk leventje. Hij maakt er niet alleen snel vrienden, maar ook een paar vijanden. Wie overheerst wie?”

Vader en dochter

Regisseur Rik Lamote en de spelers smijten zich volledig om hun publiek een avond te bezorgen waarover nog lang zal worden nagedacht. Spelen mee: Filip Bauwens, Martine Blomme, Karel De Decker, Rita Deleye, Bie Dhont, Arnold Naessens en dochter Sofie Naessens, Lieve Neutens, Brittney Packeu, Rudy Stassen, Roger Streuve, Rita Vandaele, Miranda Van Dingenen.

Een vloog over het koekoeksnest wordt gespeeld op vrijdag 22 en 29 november en zaterdag 23 en 30 november om 20 uur in het MFC Sint-Maarten in de Mezenweg in Loppem. Tickets kosten 10 euro zijn eenvoudig te reserveren via de website of 050 82 61 11. (BC)

Tickets en info: www.hetzingendvuurgeboomte.be