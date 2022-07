Hans Robyn schreef en regisseert theaterwandeling ‘Boesinghe tussen twee oorlogen deure…’

Op zaterdag 16 en zondag 17 juli organiseert het kermiscomité Boezinge de theaterwandelingen ‘Boesinghe tussen twee oorlogen deure….’ waarin het dagelijkse leven in Boezinge in de jaren ’20 en ’30 door 113 acteurs op gekende en minder gekende locaties in Boezinge nagespeeld wordt. Het scenario, geschreven door Boezingenaar Hans Robyn, ligt al enkel jaren klaar maar het straattheater werd telkens uitgesteld door corona.

“Onze laatste theaterwandeling ‘ ’t is stille woa dat ’t nooit waait’ naar aanleiding van 50 jaar tornado in het dorp is van 2017. De theaterwandeling ‘Boesinghe tussen twee oorlogen deure…..’ die we nu eindelijk kunnen spelen, ligt al klaar van in 2019 en moesten we in 2020 uitstellen door corona”, vertelt Hans Robyn (60). “Jan Laurens en ik beslisten om het dit jaar te laten doorgaan. We zijn beginnen repeteren in april.”

Leven tussen oorlogen

Het straattheater ‘Boesinghe tussen twee oorlogen deur….’ laat het leven zien zoals het was in Boezinge tussen de twee wereldoorlogen. “Een interessante periode”, zegt Hans. “Omdat er na de Eerste Wereldoorlog veel opgericht werd dat toen groeide en bloeide, maar na WO II nooit meer heropgestart werd. Als voorbeeld heb je De Carnavalsvrienden, een carnavalsgroep die naar stoeten trok, opgericht door Maurice Sandyck. We nemen vooral het dagelijks leven in Boezinge van de jaren ’20 en ’30 onder de loep, hoe het leven zich herpakte na de oorlog, het leven op de boerderij, in de school, bij de Boezingse pompiers…. Er waren toen 54 winkels in Boezinge en evenveel cafés, dus stof genoeg om te schrijven. Starten doen we aan de Diksmuidseweg 412, wat toen ook een winkel was.”

Ode aan Els Vanbiervliet

Aan het straattheater werken 113 spelers uit alle hoeken van West-Vlaanderen mee, zij vertolken in 16 verschillende taferelen op verschillende locaties het leven tussen twee oorlogen. “Per groep van maximum 35 toeschouwers zijn er een koppel gidsen mee die hen van het ene naar het andere tafereel loodsen. De theaterwandeling is rolstoeltoegankelijk. We dragen deze wandeling op aan mijn schoonzus Els Vanbiervliet die overleed op 25 juni. Ze was de vrouw van mijn broer Dirk die al jaren meewerkt en Els zou instaan voor de kledij.” Een kaart kost 35 euro pp., kinderen tot 12 jaar betalen 15 euro. Daarin is een maaltijd na de wandeling inbegrepen. (FB)