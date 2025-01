Hans Cools breit onverwacht sluitstuk aan tournee in Oostende: “Grootste show tot nu toe”

Hoewel zijn indrukwekkende tournee er al een paar weken op zit, gaat stand-up comedian Hans Cools uit Lichtervelde nog één keer zijn debuutshow ‘Cools & Zonen’ spelen voor 4.000 toeschouwers in de Oostendse basketarena, met in zijn kielzog ook Jade Mintjens en Arnout Van den Bossche. “Ik ben heel blij met alle reacties.”

Dag op dag twee jaar nadat hij zijn tournee van zijn eerste avondvullende show op gang trapte, kondigde comedian Hans Cools nog een allerlaatste show aan in de COREtec Dôme in Oostende op 19 juni. Daar wordt doorgaans basketbal gespeeld, maar dit voorjaar treden daar ook Brihang en Preuteleute op. De organisatie Comedyshows.be wil meer inzetten op events in die zaal en slaagde erin om een comedydriedaagse op poten te zetten met verder ook Jade Mintjens en Arnout Van den Bossche.

Opvallend want Cools sloot zijn tournee af op 8 januari in het Concertgebouw in Brugge, en breit daar nu een onverwacht vervolg aan. “Ik had de vraag dan niet meteen verwacht, maar ik merkte ook dat er nog altijd heel veel vraag was”, aldus de komiek uit Lichtervelde. “Ik had nooit gedacht in het Concertgebouw te staan, laat staan dat ik hier mijn grootste show tot nu toe kan spelen.”

Publiek opbouwen

Want vergis u niet: het gaat hárd voor Hans Cools. Oorspronkelijk zou hij zijn show Cools & Zonen een 25-tal keer spelen, en een gelijkaardig aantal in het tweede seizoen. Vandaag staat de teller op maar liefst 125 (!) zalen, los van extra optredens voor onder meer serviceclubs. Bovendien was het merendeel van de zalen ook uitverkocht, en dat terwijl hij het niet moest hebben van een passage op televisie, maar oldschoolgewijs van mond-aan-mondreclame. Dat zorgt bij collega’s niet alleen voor een grote gunfactor, maar ook een zeker respect, al blijft hij daar nuchter over. “Vroeger ging dat altijd zo: je publiek bouw je op in de zalen. Maar het charmeert mij wel als ze komen omdat ze positieve dingen hebben gehoord. Ik ben heel blij met alle reacties.”

Zijn show is ook niet meer dezelfde als in het begin. “Dat is een beetje als een kind dat opgroeit. Je ziet dat ook niet snel veranderen, tot je terugkijkt naar vroeger. Mensen die het twee keer gezien hebben, merken naar eigen zeggen wel een verschil. Maar ik raak ook steeds beter ingespeeld op het materiaal.”

Première in 2026

Momenteel werkt Hans achter de schermen al aan een tweede show, die in januari 2026 in première zal gaan in De Spil. Daarvoor is hij nu al nieuw materiaal aan het try-outen, al zal dit voor alle duidelijkheid nog niet aan bod komen in Oostende. “Ik heb daar meer schrik voor dan spelen in zo’n grote zaal als deze”, aldus Hans. “Je weet nog niet of je materiaal werkt. Als er in een zaal met drieduizend man maar een derde lacht, dan is dat nog duizend man. Maar als er slechts dertig man voor je neus zit…” (grijnst) “Of ik bezig ben met de grootte van een zaal? Nee, absoluut niet. Of ik nu speel voor 200 of 2.000 toeschouwers, maakt niet veel uit. Ik heb nog nooit gedacht: oei, het is maar voor 300 man vanavond. Daar houden we zelfs rekening mee voor onze volgende tournee. We kijken niet zozeer naar de grootte van de zalen, maar wel waar het heel plezant spelen was. Deze zaal is wel van een ander kaliber, al valt het eerlijk gezegd heel goed mee. Door de hoge tribunes heb je het gevoel dat de mensen dichtbij en rond je zitten, terwijl een zaal als het Kursaal in Oostende veel langer lijkt.”

Met een tweede show in het vooruitzicht is er uiteraard wel wat meer stress. “De mensen hadden bij de eerste show nog niet zozeer verwachtingen, terwijl dat nu misschien wel anders is. Maar ik schrijf in elk geval even onbevlekt als bij de eerste show. Ik blijf gewoon dicht bij mezelf en wat ik zie rondom mij.”

De Slimste Mens?

Hans heeft op een korte tijd een grote bekendheid opgebouwd, zonder televisie. Maar mag Erik Van Looy straks bellen voor een nieuw seizoen van De Slimste Mens ter Wereld? “Ik zou zeggen: ja, maar het is ook dubbel. Het is een fantastisch tool om heel veel mensen te bereiken, en zowel je ticketverkoop als je carrière een boost te geven, maar tegelijk hoef ik ook geen BV te worden of met mijn kop in de gazet te staan. Ik wil gewoon doen wat ik graag doe.”

De toekomst oogt in elk geval rooskleurig. “Comedy is enorm aan het boomen. Als ik zie hoeveel plekken er zijn waar ik kan try-outen… Je voelt heel hard dat mensen na corona weer wilden lachen. Bovendien hebben we in Vlaanderen een zeer goed comedyaanbod. Er wordt vaak stiefmoederlijk naar gekeken, maar als ik dan bepaalde Netflix-specials zie, denk ik vooral dat we bij ons zeker niet moeten onderdoen. Integendeel. Hoe meer er gespeeld wordt, hoe beter voor iedereen in onze sector. Er is zeker geen jaloezie of afgunst. Daar heb ik in elk geval nog niets van gemerkt. Het eerste wat ik deed toen mijn tournee erop zat, was mijn agenda raadplegen om te zien naar welke collega’s ik kon gaan kijken. Zo zag ik al Wouter Deprez en Jens Dendoncker en ga ik straks ook nog kijken naar onder meer Amélie Albrecht. Naar wie ik zelf opkijk? Goh, ik heb een hele ruime smaak. Iemand als Piv (Huvluv, red.) is altijd goed, al zet je die in een hof voor dertig man of voor een zaal van 3.000 man. En naar Wouter Deprez heb ik ook altijd opgekeken. Nog eens: we hebben heel wat steengoeie comedians in ons land en het is gewoon heel plezant. Mensen vragen me vaak of ik niet uitgeput ben of de show al beu ben. Allerminst, het geeft mij net energie.”

Hans Cools speelt op donderdag 19 juni in de COREtec Dôme in Oostende, Jade Mintjens op 20 juni en Arnout Van den Bossche op zaterdag 21 juni. Tickets en info: www.comedyshows.be.