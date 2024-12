Geen Kortrijkse Revue in 2025: “Op dit ogenblik geen andere keuze”

Het bestuur van de stichting Kortrijkse Revue heeft met spijt in het hart aangekondigd dat er in 2025 geen nieuwe voorstelling zal plaatsvinden. De jaarlijkse voorstelling, die bekendstaat om haar ludieke blik op het Kortrijkse dialect en lokale gebeurtenissen, wordt noodgedwongen een jaar overgeslagen.

Tijdens een recente bestuursvergadering werd unaniem beslist om een pauze in te lassen. Verschillende factoren lagen aan de basis van deze moeilijke keuze: gebrek aan geschikte accommodatie, een tekort aan jonge krachten en geen auteur voor het volgende stuk.

“Ten eerste missen we onze vertrouwde accommodatie door de restauratie aan de Kortrijkse Stadsschouwburg. We danken zeker het OC Bissegem die ons de kans gaf het OC in zijn totaliteit te gebruiken. Het inrichten van de zaal en terug in orde plaatsen was voor het bestuur echter niet haalbaar. We danken ook de toneelvereniging Edelweiss van Bissegem voor de spontane hulp die zij ons wilden bieden”, vertelt erevoorzitter Guy Leleu.

“Ten tweede kampen we met een tekort aan jonge krachten. Niet minder dan vier vaste spelers gaven te kennen niet meer te zullen meespelen. De leeftijd speelt hierbij een grote rol. Ten derde , en dit gaf uiteindelijk de doorslag, deelde onze vaste auteur mee dat hij wegens nieuwe professionele uitdagingen, niet voldoende tijd zou hebben om een volledige Revue te schrijven.”

Blik op de toekomst

Ondanks het wegvallen van de voorstelling in 2025 kijkt de Kortrijkse Revue hoopvol vooruit. “Alle bestuursleden vinden het een spijtige beslissing, maar er is op dit ogenblik geen andere keuze. Eerst en vooral wachten we op de heropening van de Kortrijkse Schouwburg. Ondertussen proberen we te streven naar verjonging en vernieuwing. We hopen ook dat binnen deze tijdspanne onze vaste auteur Tom terug de tijd zal vinden om een nieuwe prachtige Revue te schrijven.”

“Bij deze doen we een oproep naar jonge gedreven mensen om de Revue verder te zetten. Spelers, schrijvers, mensen voor en achter de schermen zijn welkom. Maar ook mensen met ervaring in toneelmiddens zijn welkom.” Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via infokortrijkserevue@gmail.com.