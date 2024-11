Flor Barbry’s Volkstoneel viert 70ste verjaardag met herneming van ‘In de Miroir’

Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen uit Westouter viert de 70ste verjaardag met een herneming van ‘In de Miroir’. “Het stuk kreeg een nieuw jasje en we spelen het met een grotendeels nieuwe cast”, zegt huisauteur en -regisseur Roland Delannoy. Ook nieuw: voor de voorstellingen in Westouter kun je online kaarten bestellen.

Roland Delannoy schreef ‘In de Miroir’ in 1989. Het jaar daarna speelde Flor Barbry’s Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen het stuk voor het eerst en in 2001-2002 nog eens. Ook talrijke andere gezelschappen voerden het stuk al op. De onderliggende thema’s –verraad, vriendschap en liefde – blijven dan ook actueel.

Het verhaal speelt zich af in de zomer van 1944 wanneer de geallieerden oprukken vanuit Normandië. In estaminet De Miroir is Mong de patron en zwaait zijn vrouw Martha de scepter. Hun dochter Geneviève windt de mannelijke stamgasten om haar vinger. Veel zijn dat er niet: de ‘garde’ en André, een alcoholist en boerderijknecht met een zwaar verleden. En dan komt de ondergedoken Jing met een draaiorgel en zijn prachtige zangstem de kroeg binnen, terwijl een Duitse luitenant langskomt. Dit bonte allegaartje zorgt voor spannende en komische scènes. Populaire oorlogsmelodieën maken het stuk af.

Nu met verteller

“Tachtig jaar na de Bevrijding hernemen we het stuk. De lijn van het verhaal is gebleven al zijn sommige scènes bewerkt en andere geschrapt om de vaart erin te houden. Nieuw is de inbreng van de verteller. Van de originele blijven alleen Jos Mooren en ikzelf over. We spelen nu andere rollen, want we zijn geen dertigers meer”, glimlacht Roland Delannoy.

De rest van de tienkoppige cast is opvallend jong. Diksmuideling Matthias Bauw speelt Jing. “Een getalenteerde zanger-acteur die schitterde in tal van musicals waaronder Ad Fundum”, weet de regisseur. Flo Allaert (22) uit Ieper is laatstejaarsstudente regentaat en pendelt voor het stuk tussen Torhout en Westouter. Ze speelt Geneviève. Een ander nieuw gezicht – toch als acteur – is Westouternaar Andy Leeuwerck. Hij vertolkt afwisselend met Pascal Vandelannoote een collaborateur.

Eerbetoon aan Flor Barbry

Voor de 70ste verjaardag van Flor Barbry’s Volkstoneel bevat het programmaboekje een eerbetoon aan Flor Barbry. Zowel Flor als Rolands vader, Julien, zijn in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken. Het stuk is gedeeltelijk gebaseerd op waargebeurde zaken van Julien. Het personage ‘Jing’ is er een knipoog naar. (Katleen Van Landschoot)