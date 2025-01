Extra voorstelling toneelstuk Wijlen Baron Zizi Sans Balzack: “Maar we zijn niet van plan om nog speeldata toe te voegen”

De zeven voorstellingen van het toneelstuk Wijlen Baron Zizi Sans Balzack van toneelkring Voor Outer en Heerd in de Kwelle in Alveringem waren in een recordtempo uitverkocht. De toneelvereniging plant daarom een extra voorstelling op vrijdag 28 februari. De voorverkoop start woensdagmorgen om 9 uur.

De voorverkoop startte afgelopen zondag om 9 uur, maar de 1.323 kaartjes waren in een mum van tijd de deur uit. “We zijn elk jaar sneller en sneller uitverkocht”, zegt Karel Pannecoucke, voorzitter van de Alveringemse toneelkring. “Maar dit jaar was het extreem vlug. Dat geeft een dubbel gevoel. Aan de ene kant zijn we blij dat alles is volzet. Dat betekent dat de mensen graag naar onze voorstellingen komen. Maar aan de andere kant moeten we mensen ontgoochelen die geen kaartje wisten te bemachtigen.”

Wie geen kaartje heeft, krijgt woensdagmorgen nog een laatste kans. “We hebben een extra voorstelling gepland op vrijdag 28 februari”, zegt Karel Pannecoucke. “Maar we zijn niet van plan om nog speeldata toe te voegen.”

De voorverkoop van de laatste 189 tickets start om 9 uur. Reserveren kan via www.toneel-alveringem.be.