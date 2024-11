Evelyne Seys kijkt uit naar première nieuw stuk toneelkring Boontje: “Wij durven alle genres aan”

Op woensdag 20 november gaat ‘Eén vloog over het koekoeksnest’, de nieuwste productie van toneelkring Boontje, in première in het Staf Versluyscentrum in Bredene. Voor Evelyne Seys, intussen al goed voor meerdere hoofdrollen, wordt het een beetje een regiedebuut. “Het is de bedoeling dat ik onder de vleugels van voorzitter en ervaren rot Arlette Brackx de stiel leer”, klinkt het bij de Oostendse, die al 19 jaar deel uitmaakt van Boontje.

Met ‘Eén vloog over het koekoeksnest’ waagt toneelkring Boontje zich na de adaptatie van de tv-sitcom ‘Allo Allo’ nu aan de uitdaging om de boek- en filmklassieker ‘One Flew over the Cuckoo’s Nest’ op de planken te brengen. Het boek kwam uit in 1962 en de film uit 1975 won indertijd drie Oscars, onder meer voor Beste Film en voor hoofdrolspeler Jack Nicholson.

‘Eén vloog…’ vertelt het verhaal van herrieschopper Randle P. McMurphy (in de film gespeeld door Jack Nicholson, straks op het toneel gezet door Jeremie De Craecker), die in een psychiatrische inrichting terechtkomt. Hij heeft zich opzettelijk als geesteszieke voorgedaan in de hoop zijn gevangenisstraf wegens ontucht met een 15-jarig meisje “comfortabel” te kunnen uitzitten. In de inrichting komt hij in conflict met de autoritaire zuster Ratched (rol van Evelyne Seys). Hij sluit vriendschap met de andere geïnterneerden en gaat de machtsstrijd aan met Ratched…

Stiel leren

Voor Evelyne Seys betekent ‘Eén vloog…’ niet alleen een nieuwe, uitdagende rol in een intens dramatisch stuk, het is ook haar debuut als regieassistent. “Arlette (Brackx, red.) heeft nog grotendeels de touwtjes in handen, maar ze betrekt me al volop bij de regie. Zo heb ik zelf een viertal scenes ineen gestoken en mag ik ongezouten mijn mening geven over hoe we een bepaalde scene aanpakken. Zo leer ik op een leuke manier de stiel.”

Stressvoller dan acteren, vindt Evelyne regisseren voorlopig niet. “Het is anders, je bekijkt meer het volledige plaatje. Uitdagend is vooral dat ik naast dat mee regisseren ook nog een belangrijke rol speel in het stuk. Dat is best pittig. Nu, het is boeiend om eens te proeven van dat regisseren. Maar eerlijk? Ik vind spelen nog altijd leuker.”

Kinneke Jezus

Toneelspelen doet Evelyne al van in de middelbare school. “Het is begonnen in Atheneum Pegasus, waar ik steevast aan het schooltoneel deelnam. Mijn eerste stuk was iets over ‘kinneke Jezus’. Ik speelde daarin een Limburgs herderinnetje. In het zesde middelbaar kreeg ik de hoofdrol. Mijn mama kende toen iemand van toneelkring Boontje en zo ben ik hier terechtgekomen.”

Haar eerste rol (“rolletje!”) speelde ze in ‘Abigails Party’. “Maar eerst heb ik ook wat gesouffleerd. Mijn ‘debuut’ was niet veel meer dan over het toneel struinen met een bordje in mijn hand.”

Van daar af ging het snel voor Evelyne, een rastalent. Met momenteel als absolute hoogtepunt de rol van het zigeunermeisje Oriana in ‘Minor Swing’ (2022). “Zelf vond ik mijn rol in ‘En toen waren er nog maar…’, een thriller van Agatha Christie, het prettigst. Ik hou er wel van om thrillers en drama te spelen.”

Het maakt haar keuze voor Boontje er alleen maar gelukkiger op. “We beperken ons niet tot één genre, afwisseling is de boodschap. Na de komedie ‘Allo, Allo’ wagen we ons daarom nu aan dit drama.

Dat zal ons omwille van de gewaagde keuze misschien wat toeschouwers kosten, maar dat nemen we erbij. Bovendien, onze vaste ‘klantjes’ kennen ons principe en gaan vaak mee in onze keuzes.”

Toekomst verzekerd

Inmiddels in Evelynes partner Johannes mee komen aanschuiven. Ook voor hem wacht een nieuwe taak bij Boontje. “Ik ben al 15 jaar lid en nu penningmeester. Sinds vorig jaar bekommer ik me onder de vleugels van Robert Beuren, Arlettes echtgenoot en onze vaste techneut, over de belichting. Pas op, Robert tekent nog wel het lichtplan uit, houdt de contacten met de technici van het Staf Versluyscentrum. Maar het is toch de bedoeling dat ik me meer ga toeleggen op mijn nieuwe taak.

Arlette en Robert effenen zo al het pad voor hun latere opvolgers. Op die manier is de toekomst van onze kring verzekerd. Zolang ze me maar niet vragen om te acteren. Die ambitie hebt ik allerminst. In tegenstelling tot onze oudste, Isolde, die als 10-jarige nu al droomt van meespelen…”

Boontje brengt ‘Eén vloog over het koekoeksnest’ naar het MEC Staf Versluys op woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 november (telkens om 20 uur, behalve op 24/11 wanneer om 14.30 uur een matinee wordt gespeeld).

Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via het MEC Staf Versluys (059/56 19 60). Een kaartje kost 12 euro (10 euro voor 65-plussers op 24/11).