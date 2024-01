Ernst & Leute speelt ‘Ons Duivenkot’ in Blankenberge: “Uit het leven gegrepen”

Op zaterdag 16 maart gaat in het vernieuwde Khnopff-theater de nieuwste productie van Ernst & Leute in première. “Ons Duivenkot kon zo uit het leven gegrepen zijn”, zegt regisseur en medespeelster Martine Derycke.

‘Ons Duivenkot’ gaat over een echtpaar dat na 35 jaar in de sleur terechtkomt. Een herkenbaar, uit het leven gegrepen verhaal kortom. “Vanwaar de keuze? Veel spelers namen dit jaar een sabbatjaar, en dus moest ik op zoek naar een stuk met een kleine bezetting. Toen ik tijdens die zoektocht op ‘Ons Duivenkot’ botste van Luk Gijsbrechts, las ik dat stuk in één ruk uit”, zegt regisseur Martine Derycke, die dit jaar zelf ook mee op de planken staat. “Best wel een hele opgave aangezien ik al bijna 20 jaar niet meer gespeeld had”, glimlacht ze.

Gelukkig is haar tegenspeler echtgenoot Guido Deruddere. “Zo kunnen we thuis veel repeteren en ruziemaken”, grapt Martine. Ons Duivenkot is een verhaal met een lach en een traan. “Het stuk gaat over gebrekkige communicatie in relaties. De tragiek daarvan, sprak me enorm aan”, aldus Martine. “Verwacht dit jaar dus geen romantische komedie, en al zeker geen billenkletser. Ons Duivenkot zit boordevol emotie; liefde en haat liggen heel dicht bij elkaar”, klinkt het.

Lachen

Maar gelachen zal er toch worden, meent Martine. “Veel mensen zullen zich tenslotte in een van de rollen herkennen”, zegt ze. Ons Duivenkot is haar negende productie voor Ernst & Leute. “Blij dat we onze comeback mogen maken in het Khnopff-theater. De nieuwe zaal is prachtig, met de nieuwste technieken voor klank en licht, en wij zijn de eersten die erin mogen spelen. Maar ook het publiek zal comfortabeler zitten en het podium is van op alle plaatsen uitstekend zichtbaar. In de nieuwe foyer De Stek kan je zowel voor als na de voorstelling en tijdens de pauze genieten van een drankje”, klinkt het.

Ernst & Leute zelf bestaat ondertussen 88 jaar. “We blijven op zoek naar nieuw talent, want we willen graag meer dan honderd jaar oud worden”, zegt Martine. Zo brengt dit jaar Emma Eeckman haar debuut. “Maar we zoeken ook decorbouwers en techniekers. Kandidaten mogen zich aanmelden via ernstenleute.vzw@gmail.com of via onze Facebookpagina”, besluit Martine Derycke. Na de première op 16 maart, zijn er ook nog voorstellingen op zondag 17, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart.