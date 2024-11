Enkel vrouwen in nieuwste productie van Het Kuurns Theater: “Intense en intieme ervaring”

Het Kuurns Theater bereidt zich voor om een nieuw, indrukwekkend toneelstuk op de planken te brengen. Deze keer is dat geen komedie, maar een indringend en realistisch verhaal. Van vrijdag 22 tot zaterdag 30 november zal het gezelschap het arena-toneelstuk ‘Het huis van Bernarda Alba’ opvoeren, een bewerking van de klassieker van Federico García Lorca, een van de meest invloedrijke schrijvers uit Spanje.

Het Kuurns Theater is al decennialang een culturele pijler in Kuurne, met meer dan vijftig jaar geschiedenis op de teller. Begin dit jaar vond er een belangrijke wissel van de wacht plaats: Lieven Van Speybroeck droeg het voorzitterschap over aan Johan Deylgat, die al 35 jaar actief is achter de schermen. “Zelf heb ik nooit geacteerd in de stukken die we hebben gebracht”, vertelt Deylgat. “Ik heb ooit een kleine figurantenrol gespeeld, maar verder dan dat reikt mijn podiumervaring niet. Mijn betrokkenheid ligt vooral achter de schermen, als klanktechnicus en als medewerker bij het decorontwerp.”

Acht jaar rouwen

De komende productie, Het huis van Bernarda Alba, wordt opgevoerd in de hoeveschuur van Hoeve Vandewalle, en is opnieuw in handen van regisseur Martin Vanluchene. Hij wordt daarbij ondersteund door productie-assistent Nick Vleirick. “Na het succesvolle jubileumjaar hebben we de lat opnieuw hoog gelegd”, zegt Vanluchene. “Deze keer kozen we voor een toneelklassieker die het aangrijpende verhaal vertelt van een moeder die pas weduwe is geworden en met haar vijf dochters in rouw achterblijft. Het stuk begint meteen na de begrafenis van Bernarda’s tweede man. In het landelijke Andalusië was het destijds gebruikelijk dat families van aanzien acht jaar rouwden na het overlijden van een familielid. Het verlies van haar echtgenoot betekent dat Bernarda en haar dochters zich aan deze traditie moeten houden en acht jaar lang opgesloten zitten in hun huis, wat al snel de spanningen en jaloezie tussen de vijf zussen aanwakkert.”

Krachtig pleidooi

De oudste dochter is 39 jaar, terwijl de jongste 20 is, wat een dynamiek schept die het hele verhaal lang voelbaar blijft. Vanluchene: “Dit toneelstuk kent geen mannelijke rollen; het wordt volledig gedragen door negen van onze actrices. We hebben ervoor gekozen om een eigen interpretatie van het stuk te brengen, met enkele aanpassingen. Het betreft bovendien geen traditionele opvoering waarbij het publiek in een zaal zit en de acteurs op het podium staan. We presenteren het als een arena-voorstelling, waardoor de toeschouwers een intense en intieme ervaring krijgen.”

Het huis van Bernarda Alba werd destijds geschreven als kritiek op het regime van de Spaanse dictator Franco, die tot 1975 regeerde. Het stuk blijft ook een krachtig pleidooi tegen de onderdrukking van vrouwen en de sociale ongelijkheid, kwesties die Lorca nauw aan het hart lagen. De omstandigheden rond zijn moord, die plaatsvond in de vroege dagen van de Spaanse Burgeroorlog door de nationalistische aanhangers van Franco, wellicht vanwege zijn reputatie als linksgeoriënteerde schrijver van romantische werken met een sociale weerklank, blijven tot op de dag van vandaag onopgehelderd.

Praktisch

In deze productie zullen actrices Ilse Debaveye, Céline Decaluwé, Sevrine Decrocq, Stephanie Vandevijvere, Ellen en Evelien Coghe, Darline Vanneste, Lilian Dendooven en Peggy Vanden Broucke schitteren. Met nog enkele repetities te gaan wil het toneelgezelschap hun toeschouwers alvast opnieuw een aangename avond gaan bezorgen. De belangstelling voor het stuk is alvast groot: van de vijf geplande speeldata zijn er al vier volledig uitverkocht.

Voor de voorstelling op zaterdag 23 november zijn er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Mocht deze laatste datum ook uitverkocht raken en de vraag aanhouden, dan overweegt het Kuurns Theater om nog een extra speeldag toe te voegen.