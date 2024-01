Elsje Helewaut gaat mee op tournee met Rudi Vranckx

Rudi Vranckx gaat voor de tweede keer op tournee met een programma, Kleine Helden, waarin hij over zijn ervaringen als oorlogsjournalist voor VRT vertelt. Hij wordt daarin muzikaal begeleid door onder meer zangeres Elsje Helewaut.

In de theatervoorstelling Kleine Helden geeft Vranckx een stem en gezicht aan gewone mensen die hij tijdens zijn intussen al 35-jarige loopbaan als oorlogsverslaggever ontmoette, mensen die in moeilijke omstandigheden boven zichzelf uitstijgen en het verschil maken voor zichzelf en anderen. Bij zijn aangrijpende verhalen en beelden koos hij ook passende songs, van Billy Joel over Patti Smith tot Procul Harum, die op het podium worden uitgevoerd door muzikanten Wigbert, Gertjan Van Hellemont, Serge Feys en gezongen door Elsje Helewaut (62).

Agendaproblemen

Elsje, frontvrouw van de voormalige Brugse band Elisa Waut, profileerde zich de voorbije decennia vooral als uitbaatster van B&B Ark van Zarren en de gelijknamige interieurzaak in Brugge. Maar muziek was en is nooit ver weg. In 2015 bracht ze het album Portraits and Landscapes uit, in 2022 trad ze nog aan in de muziekvoorstelling Belpop 80’s, samen met Marcel Vanthilt, Jo lemaire en Peter Slabbynck. Voor Kleine Helden valt Elsje Helewaut in voor Patrick Riguelle die door agendaproblemen niet kon deelnemen. “Ik werkte eerder samen met Wigbert voor het project Van Alle Landen Thuis, en met de mensen van Kras Artists voor Belpop 80’s. Zij belandden bij mij met de vraag of ik het project van Rudi zag zitten. Wat zeker het geval was, ook al omdat december en januari voor mij iets kalmere maanden zijn.” Voor Rudi Vranckx zelf neemt Elsje haar pet af: “Ik ontmoette hem al eens in 2014 op De Boot in Houthulst. Hij kwam er vertellen, ik zong er. Nu werken we intenser samen en dat is boeiend. We zijn tijdens de repetities altijd allemaal onder de indruk van zijn verhalen en beelden. Ik volg sowieso heel nauw op wat er gebeurt in de wereld, dit kan ik dus niet anders dan enorm interessant vinden.” (NBB)

‘Kleine Helden’ houdt op 11 januari halt in Torhout. Meer info: www.kras.be.