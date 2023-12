Elise Lagrou (10) binnenkort te zien in musical ‘Home for Christmas’: “Ik zing solo voor groot publiek”

Vanaf vrijdag 22 december presenteert The Singing Factory in schouwburg Luchtbal in Antwerpen de musical Home for Christmas. Heel wat getalenteerde kinderen tussen 7 en 14 jaar staan op het podium. Elise Lagrou (10) uit Wingene kreeg een mooie rol aangeboden.

Elise Lagrou, een vrolijk meisje van tien jaar, heeft al meerdere keren bewezen dat ze geen plankenkoorts heeft. Het meisje woont op Sint-Jan en loopt school in de Emmaüs basisschool in Aalter. “Ik zit nu in het zesde leerjaar en later wil ik graag leerkracht worden”, vertelt Elise. “Volgend jaar mag ik naar het middelbaar onderwijs. Welke school ik ga kiezen, is nog onduidelijk. Ik wil graag kunstonderwijs volgen want ik heb het gevoel dat die richting iets voor mij is.”

Elise beschikt over een uniek en meervoudig talent. Zingen, dansen of acteren, ze kan het allemaal. Ze speelde al meerdere keren mee in musicals en binnenkort is ze te zien in de kerstmusical Home for Christmas. “Mijn kerstvakantie zal er heel spannend uitzien nu ik mag meespelen in Home for Christmas. Het is een hartverwarmende familiemusical die gebaseerd is op de kerstklassieker A Christmas Carol van Charles Dickens.”

“Het is een eer om naast grote ster Deborah De Ridder te staan”

“De cast bestaat uit heel wat kinderen tussen de zeven en veertien jaar, aangevuld met volwassenen. De grote dame uit de musicalwereld, Deborah De Ridder, vertolkt de hoofdrol van Carol. Het is voor mij een grote eer om bij zo een grote naam te staan. Het geeft mij voldoening dat ik de kans krijg om samen met Deborah op de planken te staan.”

“Momenteel lopen de repetities hard. Iedere zaterdag is er repetitie in Antwerpen. Thuis oefen ik heel veel, want anders kan dit nooit lukken. Stukjes van de scene worden opgenomen, en via het filmpje kan ik thuis alles inoefenen. Bij deze musical mag ik voor het eerst een paar solostukjes zingen. Heel leuk dat ik de kans krijg om solo te zingen voor een grote zaal met heel veel toeschouwers.”

Actueel thema

De musical heeft een helaas brandend actueel maatschappelijk thema: de daklozenproblematiek. Het verhaal volgt Carol, een vrouw die verzuurd door het leven gaat en niets moet weten van de kerstperiode en alles wat daarmee te maken heeft. Ze is burgemeester van een klein stadje en om te besparen besluit ze het jaarlijkse kerstfeest in het daklozencentrum van de stad niet te laten doorgaan. Maar wanneer ze op kerstavond bezoek krijgt van drie geesten, herontdekt ze de ware kracht van kerst.

“Het kerstverhaal is heel mooi en ik kreeg een bang gevoel door de norse en heel strenge Carol. Later in het verhaal wordt duidelijk waarom ze zo streng is. Ik kreeg de rol van de jonge Carol. Het is een fantastisch rol om te spelen. Kerst is dan ook een heel leuke periode om mee te maken en dit jaar wordt kerst voor mij uniek. Ik kijk uit naar ons kerstfeest met geschenkjes en natuurlijk ook naar de musical. Ik sta acht keer op het podium en ik voel toch stilletjes aan gezonde stress opkomen. Ik kan nu al meegeven dat ik volgend jaar, eind april, te zien zal zijn in de musical Magdalena”, besluit Elise.

De musical vindt plaats in de schouwburg Luchtbal Antwerpen met première op vrijdag 22 december om 19.30 uur. Daarop volgen zaterdag 23, dinsdag 26, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. In januari speelt de musical op vrijdag 5, zaterdag 6 en ten slotte op zondag 7 januari. Tickets zijn te koop via www.singingfactory.be.