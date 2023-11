Dries Werbrouck keert tijdens cultuurwandelingen terug naar zijn roots in Izegem: “Ik acteer op de stek waar mijn pa vroeger werkte”

Dries Werbrouck is als acteur voor de derde keer van de partij op de cultuurwandelingen. Hoewel hij al lang buiten de stadsgrenzen woont, heeft hij nog een band met de Pekkersstad. “En het mooie aan deze editie is voor mij persoonlijk dat ik een stukje breng op de site Strobbe, waar mijn vader 25 jaar werkte.”

Dries Werbrouck heeft al heel wat toneelwatertjes doorzwommen. Hij kent ook regisseur Bart Cafmeyer goed, voor de derde keer werd hij gevraagd om mee te spelen in de cultuurwandelingen in zijn geboortestad.

Hoe lang woonde je in Izegem?

“Tot mijn acht jaar, toen zijn mijn ouders naar Brugge verhuisd. Mijn pa was Emelgemnaar van afkomst, mijn moeder Izegemse. Mijn ma was ook gerante van Studio Poland, een in die tijd alom bekende fotografiewinkel waar nu een restaurant (Bistro Belle, red.) is gevestigd. Recht tegenover ’t Damberd dus, waar we bij de vorige cultuurwandelingen ook al passeerden. Mijn kleuterschool volgde ik aan in Ave Maria, nog zo’n plaats die gretig gebruikt wordt in de cultuurwandelingen. De eerste twee leerjaren van het lager onderwijs volgde ik aan het Sint-Jozefscollege. En ook daar passeert de cultuurwandeling van dit jaar en de deelnemers krijgen daar zelfs iets te eten.”

“We krijgen uiteraard onze uitgeschreven tekst, maar kunnen die ook onze eigen touch geven”

Je woont hier prachtig in de natuur met zicht op de Egemse velden. Hoe belandde je hier?

“Zelf ben ik eerst in Brugge blijven plakken, sinds 23 jaar wonen we hier in Egem. Het is hier inderdaad schitterend wonen op een unieke plaats. Maar ik keer wel nog eens terug naar Izegem hoor. Ik heb er immers nog veel familie wonen, mijn partner Kathleen is van Ingelmunster afkomstig. Er zijn dus best wat raakvlakken.”

Op toneelgebied ben je niet aan je proefstuk toe.

“Ik heb in een aantal verenigingen gespeeld, in eerste instantie vooral in Brugge. Maar later kwam daar Rembert Torhout bij en ook bij Theater Platteau, dat toen nog in Wallemote speelde, deed ik nog mee. En verder heb ik ook wel in wat stukken van Bart Cafmeyer mee gedaan. Vaak heeft hij losse opdrachten waarvoor hij voor hem vertrouwde acteurs uitnodigt.”

Waar ben je te zien tijdens de cultuurwandeling van dit jaar?

“We spelen op de site Strobbe. Het leuke daaraan is dat mijn vader Marcel Werbrouck hier 25 jaar aan de drukpers heeft gestaan, nu sta ik op dezelfde plaats te acteren. En dat zal allicht voor het laatst zijn, want straks worden de gebouwen afgebroken. Die staan nu leeg, het regent er her en der wat binnen, maar niet op de locatie waar wij actief zijn. Maar we hebben geluk dat het nog niet echt koud geweest is.”

Kun je inhoudelijk wat vertellen over je eigen stukje in het geheel van de cultuurwandeling?

“Ik speel samen met Vera Turpyn, die kende ik eerlijk gezegd niet. Maar ik heb ondertussen geleerd dat ze afkomstig is van Eeklo, nu in Izegem woont en dat ze de mama is van Margot Derycke, destijds te horen als presentatrice op de radio. Je leert veel mensen kennen en het is ook opvallend hoeveel gemeenschappelijke kennissen je hebt. Vera en ik spelen een koppel waar wat slijtage zit op de relatie. Meer zal ik niet verklappen, maar het gaat ook over koers natuurlijk. Zelf ben ik een koersliefhebber en fiets ik ook graag. Ik heb de tekst, waarvan we de basis krijgen van scenarist Stefan Vancraeynest, een eigen touch kunnen geven. Dat evolueert ook verder tijdens de cultuurwandelingen.”

Jullie treden meerdere keren op tijdens drie weekends. Best wel heftig allicht?

“Je mag het zeker niet onderschatten. Je speelt bijna 50 keer je stuk, soms tot acht keer per dag en je wil dat iedere keer verzorgd doen. Er zit ook wat tijd tussen de verschillende groepjes. Zelf hebben we tijdens de repetities al wat andere stukken van de cultuurwandelingen kunnen meepikken, het is weer een mooi geheel geworden waar je ook veel Izegemse verenigingen aan het werk ziet: van toneel over muziek tot dans en beeldende kunst, er zit van alles in. Ik ben maar een klein radartje in het geheel van honderden vrijwilligers, maar ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen.”

De eerste commentaren die ons bereikten zijn louter positief. Maar is er nog plaats om in te tekenen?

“Het eerste weekend zat niet helemaal vol, maar dat is in toneel- en theatermiddens vaak zo. De mensen wachten wat af, tot iedereen ingespeeld is. Maar dat hoeft eigenlijk niet, want vanaf de eerste keer was het eigenlijk al dik in orde hoor. Maar de plaatsjes raken nu snel uitverkocht verneem ik, al zullen er in enkele tijdsloten wel nog wat plekjes zijn. De kaarten kosten 35 euro, maar daarvoor krijg je ook heel wat terug. Niet enkel een leuke avond, maar je hebt ook gegeten en gedronken voor die prijs.” (lacht)

Intekenen voor de cultuurwandelingen kon nog voor het laatste weekend (vrijdag 1 en zaterdag 2 december) waar nog enkele plaatsjes vrij zijn. Meer info en inschrijven via izegem.be/cultuurwandeling.