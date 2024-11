Drie dames brengen met ‘Het Spoor’ een vervolg op ‘Bijster’: “Voorstelling met heel wat herkenbare situaties”

Cultuurkapel De Schaduw pakt opnieuw uit met een eigen productie en die is bijzonder. ‘Het Spoor’ is het vervolg op ‘Bijster’, de mannelijke voorstelling die vorig jaar werd gespeeld. “Maar deze keer zijn de vrouwen aan het woord”, aldus regisseur Silke Thorrez, gekend van onder andere het televisieprogramma Nonkels.

Onder leiding van regisseur Tom Ternest pakte De Schaduw vorig jaar uit met ‘Bijster’. “Daarin stonden twee mannen bij hun miniatuurtreintjes centraal. Toen speelden we ook al met het idee om een vervolg te breien aan die voorstelling”, aldus Jonah Muylle van De Schaduw.

In een andere ruimte in het huis waar de mannen op zolder zaten, waren er namelijk ook vrouwen aanwezig. Regisseur Silke Thorrez, gekend als actrice uit onder andere Nonkels, werkte ook voor hen een heel verhaal uit. “Ik zat vorig jaar hier in het publiek tijdens ‘Bijster’.”

Keuken

Uit het verhaal van ‘Bijster’ worden enkele basiselementen meegenomen. “Maar vrouwen zijn heel anders dan mannen. Met twee tweelingzussen, gespeeld door Lore Molly en Mieke Wylin, trekken we naar de keuken in het huis. Tijdens ‘Het Spoor’ komen heel wat herkenbare situaties uit het dagelijkse leven aan bod.”

De drie dames brengen tussen vrijdag 15 november en vrijdag 29 november acht voorstellingen op de planken. Meer informatie is te vinden via de website www.deschaduw.be.

Groot project in 2025

Geen twee zonder drie? “De kans is groot dat er inderdaad nog een vervolg komt op ‘Bijster’ en ‘Het Spoor’. Dat zal echter pas voor 2026 zijn. Voor 2025 hebben we iets erg groots in petto, vergelijkbaar met Animal Farm”, verklapt Jonah nu al.