Deugd en Vreugd brengt tragikomedie ‘De Strijkcentrale’

Toneelgezelschap Deugd en Vreugd uit Heestert start volgend weekend zijn nieuwe speelseizoen met een tragikomedie. Ze brengen dan immers ‘De Strijkcentrale’ van Severine en Piet Van Compernolle op de planken.

“Het verhaal speelt zich af in een familiebedrijf waar, na het overlijden van de oprichters, de strijkcentrale wordt voortgezet door hun kinderen. De oudste zoon is een arrogante kerel die alleen aan zijn eigenbelang denkt, terwijl de jongste zus plannen heeft om het bedrijf efficiënt te moderniseren. Ondertussen hebben de strijksters op de werkvloer en de chauffeur Willy Waste, elk hun eigen zorgen Het stuk draait om vuile en verse was, warme soep, vriendschap en trouw, verraad en ambitie. Een stuk met een plan en een hoog Kaïn en Abel-gehalte”, licht Jozefien Lemarcq de inhoud toe.

Naast Jozefien mag regisseur Fernand Coremans ook nog Sybil Duprez, Inge De Meersseman, Vera Sengier, Tine Windels, Herman Lemarcq en Kris Van Seymortier een plaatsje geven op het podium.

Vier voorstellingen

Er zijn vier voorstellingen gepland. Men speelt op zaterdag 23, zondag 24 en zaterdag 30 november en op zondag 1 december. De zaterdagen begint men telkens om 19.30 uur en de zondagen om 18 uur. De opvoeringen vinden plaats in zaal Malpertus in Heestert.

Voor slechts 10 euro kan je de acteerprestaties bewonderen, maar een plaatsje reserveren is wel aanbevolen. Het kan telefonisch op het nummer 0484 11 47 04. Ook via de website deugdenvreugdheestert.be kan er een zitje gereserveerd worden.

Halfweg maart 2025 brengen ze hun tweede stuk van dit toneelseizoen.