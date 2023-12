‘Desperados’ is het nieuwe stuk van toneelvereniging Albatros

“4 mannen proberen de sleur van het dagelijkse leven te doorbreken, door één keer per week naar een westerndorp te trekken.” De samenvatting van ‘Desperados’, het nieuwe stuk van toneelgroep Albatros, belooft alvast de tristesse van het leven te overgieten met een dosis zwartgallige humor.

Albatros is in Lauwe geen onbekende naam. De toneelvereniging brengt meerdere keren per jaar een voorstelling en wijkt hierbij graag af van de reeds bewandelde paden. “Eens per jaar houden we een grote voorstelling, waarbij heel wat van onze leden deelnemen”, lacht Gudrun Deneckere. Als bestuurslid overziet ze het reilen en zeilen van ook hun nieuwste stuk. “Met de regelmaat van de klok proberen we kleinere toneelvoorstellingen te brengen, die we dan ook in een niet alledaagse setting organiseren. ‘Desperados’ is daar een mooi voorbeeld van. We kozen voor het zaaltje van De Club en dat van Racing Lauwe als podium. Zo blijft het kleinschalig, bijna familiaal zelf. Er staan trouwens ook maar 4 mensen op het podium, wat het geheel erg intiem maakt.”

In ‘Desperados’ gaan de toeschouwers een uur lang ondergedompeld worden in de wereld van 4 mannen, die met de realiteit van het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Joris Vanhee, Manuel Lowagie, Luc Stock en Stefaan Vanbiervliet trekken voor de gelegenheid hun mooiste cowboyboots aan. “Het is het verhaal van 4 gasten die een soort van ontsnapping uit het dagelijkse leven zoeken”, horen we van Joris. “Zo vonden ze ontspanning in een wekelijks bezoek aan een westerndorp, waar ze in cowboy outfit aan de toog hangen. Al snel komt de tristesse van het leven naar boven en probeert het viertal het allemaal te overgieten met, vaak zwartgallige humor. Het idee voor het stuk kregen we toen we in Gent naar een gelijkaardig iets gingen kijken. Dat was toen volledig in het Engels maar we werden opgeslorpt door de realistische kant van het geheel.”

Dat de optredens van Albatros gesmaakt worden, blijkt uit de voorverkoop. “Op 15 december treden we op in De Club in Lauwe. Dat is ondertussen al uitverkocht. Voor de voorstelling op 17 december, die doorgaat in de zaal van Racing Lauwe, zijn nog amper kaarten te verkrijgen. We overwegen dan ook om in januari of februari nog extra voorstellingen te organiseren.”