De zevende zonde is 28ste productie van Uilenspiegel

Toneel Uilenspiegel staat tijdens de laatste twee weekends van november op de planken met hun nieuwste voorstelling ‘De Zevende Zonde’.

Jos verschijnt aan de hemelpoort, nadat hij tijdens het plegen van overspel op een nogal domme manier om het leven is gekomen. In de rechtszaal aan de hemelpoort passeert zijn losbandig leven de revue in een proces waarin zijn eigen schoonmoeder als openbare aanklager fungeert. Als hij op het einde van zijn proces naar de hel wordt verbannen, wordt hij echter badend in het zweet wakker. Het was gelukkig maar een droom. Of toch niet?

Regisseur

Regisseur van dienst is Stany De Jonge en het stuk is van de hand van Paul Anrys. Stany (1965) is reeds actief in het toneel sinds zijn negentiende. In de jaren negentig stond hij aan de wieg van Theater P. S., een project voor mensen met een beperking (1990-2003). Tussendoor speelde hij bij Theater STAM (midzomernacht in 1994 en burger edelman in 1996) en was hij actief bij stichting De Mol als technicus in Koning Liebe (1997) en het Celibaat (1999). Ook in de 21ste eeuw was het niet stilzitten met onder meer de start bij het toneelgezelschap Tomat uit Mater (2001-2016), openluchttheater De Heren van Schorisse (2005), sprookjesbos en Don Quichote (2011). Met liefde voor het commedia del’arte kwam La Compagnie Folie met twee producties over heel Vlaanderen (2006-2010), ook met mensen met een beperking. Een zoektocht naar een verhaal, de betekenis, geluid, muziek, belichting, emotie, een idee en het theater tegenover de realiteit. Met succes regisseerde Stany De Jonge in 2016 bij Theater De Doorbraak ‘B&B Stille Rust’ en stond hij er anno 2019 in voor de regie van de lenteproductie ‘Hello Josefien’.

Er sloot zich één nieuwe speler aan bij het gezelschap: Melissa Simoens uit Kaster. De andere rollen worden ingevuld door de trouwe Uilenspiegelnaars.

Praktisch

Er zijn voorstellingen op vrijdag 22 en zaterdag 23 november, op vrijdag 29 en zaterdag 30 november en op woensdag 27 november, telkens om 20 uur en op zondag 24 november om 18 uur. Er wordt gespeeld in de Mensindezaal, Westdorp 3 in Tiegem. De inkomprijs bedraagt 8 euro. Kaarten zijn te verkrijgen via 056 68 14 40. Meer info via www.uilenspiegeltiegem.be.