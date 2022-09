De Vlaamsche Vrienden blikken terug op 100 jaar toneel: “Elk jaar iets nieuws”

Op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober, telkens om 20 uur, en op zondag 9 oktober om 11 uur brengen De Vlaamsche Vrienden in OC Rookop in Reningelst een negental treffende fragmenten uit evenveel stukken van de voorbije eeuw toneelgeschiedenis. Er loopt ook een tentoonstelling.

“Enkele oud-spelers nemen opnieuw een rolletje op zich. De bindende factor is een verteller die de geschiedenis van het toneel in Reningelst vertelt en de fragmenten voor zover dat nodig is ook even duidt, zodat de toeschouwers begrijpen waarover het gaat”, zegt secretaris Bert Lemahieu, die al 42 jaar deel uitmaakt van de groep. “Onze vereniging werd gesticht in maart 1922 en kan terugblikken op een rijke geschiedenis. In 1947 werd de naam aangepast aan de nieuwe spelling, en werd het De Vlaamse Vrienden. In 1962 stond de groep voor de laatste keer op de planken, tot er in 1976 een nieuwe groep werd opgericht: Tejater Tienevijf. Maar die hield het slechts drie voorstellingen vol”, aldus nog Bert Lemahieu.

In 1977 werd onder impuls van Eddy Huys binnen de jeugdgroep Wigwam een nieuwe toneelgroep opgericht. Bert vervoegde Eddy, eerst als speler, en daarna vooral achter de schermen als administratieve duizendpoot.

Diverse genres

“In 1982 namen we opnieuw de originele naam De Vlaamsche Vrienden aan. De sterkte van onze groep is dat we elk jaar iets nieuws proberen te brengen. Zo brachten we al heel wat diverse genres, die soms minder voor de hand liggen en werkten we met tal van gastregisseurs. Zo trekken we ook de echte toneelliefhebbers aan, zij komen van ver buiten onze dorpsgrenzen. We brachten ook al stukken van dorpsgenoot Wim Chielens”, vertelt Bert Lemahieu nog.

Volgende 21 acteurs zijn aan het werk te zien: Wim Chielens, Nadine Orbie, Eddy Huys, Kris Schaffler, Geert Jacobs, Geert Vanhoucke, Annelies Pil, Lena Leurs, Liselot Barrezeele, Hilde Marchand, Joost Denuwelaere, Sanne Colpaert, Fabienne Lamond, Ruth Geldof, Jacques Neuville, Bert Bouve, Patrick Boone, Roland Delannoy, Mark Paelinck, Merel Jacobs en Karen Vandecasteele. Eddy Huys zorgt voor de bindtekstjes tussen de sketches.

Deze keer is er geen tribune en zijn er ook geen genummerde tickets. Er wordt wel op een podium gespeeld. Na de voorstelling biedt de toneelkring de toeschouwers een gratis drankje aan.

Tickets (10 euro) zijn te verkrijgen via de.vlaamsche.vrienden@telenet.be of bij Bert Lemahieu (0493 07 88 65). Liefst vooraf overschrijven op BE52 8508 3731 4809 met vermelding van naam en datum. Tickets kunnen voor de voorstelling opgehaald worden in de bar van OC Rookop. Het huidige bestuur van De Vlaamsche Vrienden bestaat uit Eddy Huys (voorzitter), Bert Lemahieu (secretaris/penningmeester) en de bestuursleden Geert Vanhoucke, Kris Schaffler en Caroline Vermeersch.

Tentoonstelling

De geschiedenis van het Reningelstse toneel wordt zichtbaar gemaakt in een tentoonstelling met allerlei toneelmateriaal van 1922 tot heden: programma’s, affiches, toneelboekjes, uitnodigingen, toegangskaarten, kasboeken, krantenartikelen, foto’s, videofragmenten, een diavoorstelling en dergelijke meer. De tentoonstelling is vrij te bezoeken na de opvoeringen en op 8 en 9 oktober van 15 tot 19 uur.