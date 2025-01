De tien geboden van José De Cauwer

Voormalig renner, ploegleider en huidige tv-commentator José De Cauwer trakteert op een avond boordevol fascinerende verhalen uit de wereld van het wielrennen. Wielerjournalist, auteur en directeur van het Centrum Ronde van Vlaanderen Rik Vanwalleghem leidt het gesprek. Geert Vandenbon, oprichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen, zorgt voor de muzikale ondersteuning. Hij schrijft, vertelt en zingt al jaren over de wielerwereld. Dit alles vindt plaats op vrijdag 7 februari in het Gemeenschapshuis aan de Sportstraat in Ruddervoorde en begint om 20 uur. Een ticket kost 20 euro. S. U. S. T.-vrienden en het Davidsfonds Ruddervoorde-Waardamme organiseren deze avond. (GST)