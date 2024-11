De Royaerts Fonteinisten worden doorgelicht

De Royaerts Fonteinisten voeren eind november in zaal Concorde in Pollinkhove het toneelstuk ‘De doorlichting’ op, een blijspel van Piet en Severine Van Compernolle in een bewerking en regie van Frank Verdru.

Het stuk draait rond een aangekondigde inspectie in een lagere school. De directrice is op van de zenuwen en als dan ook nog een haar rechterhand zich ziek meldt, is ze helemaal van haar melk. Om het gemis op te vangen, doet ze een beroep op de ervaring van de rest van het schoolteam. Maar het beoogde resultaat blijft uit, integendeel zelfs. Het leidt tot tal van misverstanden en komische situaties. De lachspieren zullen het ongetwijfeld opnieuw hard te verduren krijgen. De acteurs die dit jaar op de planken staan, zijn Joris Conings, Emmy Decaesteker, Rita Derycke, Gilbert Dewaele, Frederique Everaert, Olivier Garmyn, Mieke Kino, Xavier Lesschaeve, Julien Slembrouck, Louise Vermeulen en Sabine Verstraeten.

Opvoeringen

De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 22 november om 20 uur, zaterdag 23 november om 20 uur, zondag 24 november om 16 uur, woensdag 27 november om 20 uur, vrijdag 29 november om 20 uur, zaterdag 30 november om 20 uur en zondag 1 december om 16 uur. De opvoeringen vinden plaats in zaal Concorde in Pollinkhove.

Kaarten kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden bij Verstraete Christiane, Hogebrugstraat 20 in Lo en telefonisch op het nummer 058 28 87 82 of 0479 71 58 29.

Mailen kan ook naar vercoutter.andre@telenet.be.