De Mugge van Brugge speelt deze maand twee verschillende shows: “Ik blijf trouw aan mijn manier van spelen”

Ejjet gezien? De Mugge van Brugge speelt deze maand niet één maar twee eindejaarsshows: naast zijn vaste wintershow voor VBRO is er nu ook de eindejaarsconference ‘Ejjet gezien’, waarin hij Brugge fileert aan de hand van sketches, typetjes en humor.

Het zijn drukke dagen voor Kevin Rombaux, beker bekend als ‘De Mugge van Brugge’. Hij repeteert momenteel zowel voor zijn VBRO-wintershow ‘Junder show’ als voor zijn eindejaarsconference ‘Ejjet gezien’.

De Mugge van Brugge, van waar komt die naam?

“Toen ik in 2009 met comedy begon, vond mijn booker dat ik mijn eigen naam niet kon gebruiken. Hij moedigde me aan om iets beter klinkend te zoeken. Je bent toch fan van de Muscles from Brussels (Jean-Claude Van Damme) ewel, bedenk zoiets, klonk het. Ik zei om te lachen: Iets als De Mugge van Brugge dan? Hij nam dat serieus op. Kort daarna stond het zo op een affiche. De Mugge van Brugge was geboren.” (lacht)

Hoe lang speel je al sketches en typetjes?

“Ik moet zo’n vier jaar geweest zijn toen ik de platen van Willy Lustenhouwer uit mijn moeder haar kamer haalde. Ze kreeg ze nooit meer terug en Willy werd mijn grote held. Ik herinner me nog dat mijn bobonne me op tafel zette, me een sjakos gaf en vroeg om nog eens Malviene na te spelen. Ik genoot ervan om mijn grootouders zo hartelijk te zien lachen. Het is nooit meer gestopt: Gaston en Leo, André Van Duin, De Mounties… Ik leerde de sketches van voor naar achter en van achter naar voor.”

Waarom voer je twee nieuwe shows in dezelfde periode op?

“Het is een samenloop van omstandigheden. Al vele jaren breng ik met de Brugse radio VBRO een show begin december. Ik doe dat ongelofelijk graag. Voor de nieuwste show ‘Junder show’ mochten mensen zelf verzoekjes insturen. Daar gingen we mee aan de slag. Ik kijk er enorm naar uit. Maar Comedyshows kwam plots met het aanbod voor een eindejaarsconference. Dat kón ik niet weigeren. Hoe idioot zou het zijn als ik deze kans liet liggen? (lacht) Maar het is inderdaad best pittig.”

Wat mogen we van de eindejaarsconference verwachten?

“Het was een ongelofelijke uitdaging. Koen De Brabander en ikzelf zijn letterlijk van nul begonnen. Je moet weten: sinds corona volgde ik het nieuws niet echt meer zelf op. Het nieuws dat ik nog opving, kwam van mensen die zeiden: ejjet gezien? Vandaar dus de titel van de show. Maar ik moest dus wel weer de actualiteit beginnen volgen. Toen ik de eerste krant van januari 2023 opensloeg, zakte de moed mij al meteen in de schoenen. De kindermoord in Sint-Pieters: niet meteen het nieuwsfeit waarmee je wil beginnen. Maar het is allemaal goed uitgedraaid. Het stadion is bijvoorbeeld zo’n dankbaar thema waar we niet omheen kunnen.”

Krijgen we een andere kant van De Mugge van Brugge te zien?

“In ‘Ejjet gezien’ fileer ik Brugge. Maar ik zal dat doen op mijn manier, in mijn eigen stijl. Dus ook afgewisseld met een gewone klucht of een typetje. De mensen moeten met andere woorden geen schrik hebben: ik ga niet de toer van Geert Hoste, Jade Mintjens, Michael Van Peel of Kamal Kharmach op. Ik blijf trouw aan mijn manier van spelen.”

Heb je stress voor die drukke speelagenda?

“Wees maar zeker. Ik heb altijd last van stress. Dat komt door mijn faalangst. Voor een show moet ik wel dertig keer naar de pot. Ik ben ongemakkelijk tot na de eerste klucht. Als de mensen lachen, dan ben ik weer oké.”

Heb je nog tijd over voor je gewone job?

“Mijn job staat mijlenver van wat ik doe als De Mugge van Brugge. Ik werk als ovenist in het crematorium in Brugge. Ook asverstrooiingen horen daarbij. Een job die ik bijzonder graag doe en veel voldoening geeft. Mensen bijstaan op zo’n moeilijk moment is van het mooiste wat er is. In mijn geval is het leven dus echt een lach en een traan. Sinds september studeer ik in avondschool voor uitvaartassistent. Dat komt er dus ook nog eens bij. Ik moet wellicht in de drukste periode van mijn leven zitten. Maar je hoort mij niet klagen.”

Na die drukke periode even uitrusten op een idyllisch, zonovergoten eiland?

“Ja, de bestemming is de Costa-mo-wo-zien.”

Oei, over naar de volgende vraag. Wat zijn je toekomstdromen?

“Ik heb nog zoveel dromen. Ik hoop nog heel lang show te mogen doen voor VBRO en Comedyshows. Maar dé grote droom is dat als mensen ergens mijn naam zien staan, denken: daar gaan we naartoe, want dat is altijd leuk.”

Als uitsmijter: je zoon noemt Yonander. Een naam die ik nog nooit hoorde. Van waar haalde je de mosterd?

“Klopt, hij is de enige in België. Logisch dus dat je de naam nog nooit hoorde. Daar hangt een leuke anekdote uit mijn kindertijd aan vast. Met mijn ouders gingen we altijd op reis met de auto naar Spanje. Toen de auto op een keer in panne viel, werden we geholpen door een garagist. Yonander was zijn naam. Onze vakantie dreigde in het water te vallen, maar hij heeft ze gered. Dat ben ik nooit vergeten.”

=> ‘Junder show’ is op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 december te zien in cc De De Dijk. Tickets via www.ticketsbrugge.be => ‘Ejjet gezien’ wordt acht keer gespeeld tussen 12 december en 20 januari. Tickets via www.comedyshows.be