De Loridanskring gaat op reis naar de buren: “Een heel herkenbaar stuk”

Dit najaar zet de Loridanskring uit Pittem de traditie voort en brengt ook nu weer humor en plezier op de planken met zijn nieuwste toneelstuk ‘Prettige vakantie”. Het wordt opnieuw een voorstelling die doorspekt is met misverstanden, doldwaze toestanden en grappige figuren, maar waar alles uiteindelijk toch weer goed zal aflopen.

“We hebben een traditie om elk jaar het publiek op een dijenkletser te trakteren en met Prettige vakantie, ons huidige stuk, zal dit ook zo zijn”, vertelt voorzitter Gaspard Vandewalle. “Alles in het stuk draait rond vakantie. De twee opgevoerde families gaan echter niet op reis naar een luxehotel, maar besluiten voor twee weken van huis te ruilen. Het gezin van Marcel heeft de schaapjes op het droge, zijn vrouw Lucienne en dochter Pascale leven dan ook volgens hun stand en zijn verrast dat vader besluit om geen exotische vakantie te boeken, maar een huisruil te doen met de buren.”

“Buurman Jef is niet echt het toonbeeld van de hardwerkende Vlaming en krijgt met moeite de eindjes aan elkaar geknoopt. Voor hem, zijn vrouw Roza en hun zoon Pascal zit er dan ook niets meer in dan met de fiets naar Scherpenheuvel te gaan of een overnachting in de caravan van nonkel Frans. De overstap van een luxe villa naar een volks rijtjeshuis en omgekeerd zorgt voor een cultuurschok. Voeg daarbij een amoureuze aanbidder, een verkoopster van sexy lingerie, een missiepater, een belastingcontroleur en de wulpse Loulou en verwarring en misverstanden zijn gegarandeerd.”

Vertrouwd gezicht

Voor de regie werd met Kris Goris een beroep gedaan op een vertrouwd gezicht. Het is immers de vierde keer dat hij de leiding over een stuk van de Loridanskring op zich neemt. “Het is een eer om met zo’n toffe bende acteurs en medewerkers een toneelstuk op scène te zetten”, vertelt hij. “De personages zijn zo herkenbaar dat je als toeschouwer vanaf het eerste moment wordt meegezogen in de intriges op de planken. Als regisseur probeer je het toneelstuk tot leven te wekken en elke lach in de zaal tijdens de voorstelling is dan ook een geschenk voor de hele ploeg.”

De Loridans speelt op vrijdag 22 en 29 november om 20 uur, op zaterdag 23 en 30 november en 7 december om 20 uur en op zondag 1 en 8 december om 16 uur. De voorstelling op 1 december is met begeleiding met gebarentaal. Kaarten kosten 10 euro en kunnen besteld worden op www.loridans.be