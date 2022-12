De Figuranten in de ban van moord en doodslag

Het jaarlijks festival Winterwerk van De Figuranten staat volledig in het teken van moord en doodslag. Op 21 en 22 december verkennen 21 acteurs en drie regisseurs het moordthema in het theatraal drieluik ‘Fate, Fear, Family’.

Vereniging De Figuranten maakt met de meest kwetsbare personen uit onze samenleving hedendaagse theatervoorstellingen rond existentiële thema’s. Aan de hand van theater en literatuur onderzoekt de sociaal-artistieke organisatie de komende twee jaar het thema ‘moord en doodslag’.

Drieluik

Waarom draaien zoveel films, series, theaterteksten, boeken en liedjes rond moord en doodslag? Het is een thema dat doet gruwen en aantrekt. Moord roept niet alleen de whodunit-vraag op, maar ook nog duizend andere vragen. De komende periode gaan de spelers en regisseurs van De Figuranten met het moordthema aan de slag onder de titel ‘Mama, Just Killed A Man’.

Voor het festival Winterwerk 2022 brengen ze de eerste episode: het theatraal drieluik ‘Fate, Fear, Family’. Elk onderdeel vertrekt vanuit een vraag. Fate: zal de moord zich oneindig herhalen? Fear: Moet ik vermoord worden om aandacht te krijgen? Family: Is moord de gedroomde ontsnapping aan de realiteit? Het script en de regie zijn in handen van Annelore Smits, Hein Mortier en Tuur Uyttenhove.

Innerwoud

De theatervoorstelling vindt plaats op woensdag 21 en donderdag 22 december telkens om 19 uur in het Atelier van De Figuranten in de Wervikstraat 209. Beide avonden worden afgesloten met een concert van Innerwoud. Contrabassist Pieter-Jan Van Assche componeerde al muziek bij ‘Club Müller’, een eerdere voorstelling van De Figuranten uit 2019. Recent bracht hij zijn tweede solo-album Furie uit. Een album gevuld met de rijkdom van de contrabas in de donkerte, melancholische zwaarte en experimentele lichtheid.

Voor de ticketverkoop hanteert De Figuranten het ‘pay what you can’-prijzensysteem. Het is aan de bezoeker om te bepalen welke ticketprijs past binnen zijn of haar huidige financiële situatie: 12 of 6 euro. Met het UitPAS-kansentarief beataal je slechts 3 euro. Bestellen kan via www.defiguranten.be.