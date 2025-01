De Bommelaar staat binnenkort op de planken met ‘Het Smirnoffvaccin’

Toneelkring De Bommelaar staat in maart met een nieuwe productie op de planken. ‘Het Smirnoffvaccin’, een klucht in sappig West-Vlaams, brengt ook voor gelegenheidsregisseur Rik Lamote de nodige uitdagingen met zich mee. “Een komedie regisseren, dat is sowieso uit mijn comfortzone.”

Het Smirnoffvaccin, zo heet de nieuwste productie, is een klucht in drie bedrijven geschreven door Karel Eens. Als we regisseur Rik Lamote mogen geloven, heeft het alvast een hoogF. C. De Kampioenen-gehalte. “Toen ik me in het stuk begon in te lezen, had ik al van de eerste pagina het gevoel dat het wel goed zat. Het leek me ook een fijne uitdaging voor de groep, die sowieso het dialect als voertaal heeft. Knap hoe ze de emoties uit het stuk weten te vervatten in hun lokaal dialect”, aldus Lamote.

Uitdaging

De samenwerking is wellicht opnieuw eenmalig: Lamote, een Bredenaar met dertig jaar toneelervaring, fladdert zoals veel toneelregisseurs van het ene naar het andere gezelschap. “Na de goeie samenwerking met regisseur Gino De Muyt vorig jaar, moesten we opnieuw op zoek”, zegt Cristine Hallaert. “Via de koepelorganisatie Opendoek hadden we enkele namen doorgekregen en zo zijn we uiteindelijk bij Rik Lamote terechtgekomen. Alhoewel hij niet gewoon is van komedies te regisseren – Rik regisseert anders doorgaans serieuze stukken en musicals – wou hij wel de uitdaging aangaan. Er was direct een gemoedelijke sfeer en Rik stimuleert ons op een positieve manier. Hij houdt er een andere werkwijze op na, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we opnieuw een leuke ontspannende avond kunnen brengen.”

Misvatting

“De rode draad doorheen dit gezelschap, is dat het zoveel méér dan een toneelvereniging is. Het voelde echt als thuiskomen bij De Bommelaar”, zegt Lamote, die onder meer al zijn sporen verdiende bij De Klisse (Bredene) en Koninlijke Toneelkring Nut en Vermaak Oostende. Met De Bommelaar waagt hij zich voor het eerst aan een klucht. “Er is die hardnekkige misvatting dat een komedie regisseren gemakkelijker zou zijn dan een drama, maar niets is minder waar. De moeilijkheid bij een komisch stuk, is dat het ook anderhalf uur aan een stuk vermakelijk moet blijven. Alles staat of valt met een goeie timing, en dat vraagt om een heel specifieke aanpak. Van de spelers vraagt het dan weer een voortdurende focus, maar ze brengen het er uitstekend van af. Niks dan lof voor de hele groep”, klinkt het. De Bommelaar staat dit seizoen met tien spelers op de planken. “Fijn dat we met Lilith Heydens en Lïayna Adam opnieuw twee tieners in ons midden hebben”, zegt Christine Hallaert. “En ook Lies Lucker speelt dit jaar weer mee. Zij viel in het verleden al eens in bij ziekte, en verving vorig jaar haar mama Katia die tijdens de opvoeringen een spierscheur opliep. We zijn heel blij met deze aanwinst en verjonging.” Op aanraden van de nieuwe regisseur, werd de ploeg verder aangevuld met Oostendenaar Chris Poitier. “Hij komt ons uit de nood helpen, want we hadden nog een speler te kort”, klinkt het.

Het verhaal

Het verhaal gaat als volgt. Dr. Grozeman, geneesheer, directeur in een psychiatrische instelling, is op zoek naar een geneesmiddel voor zijn patiënten. Door toevallige medewerking van patiënt Napoleon ontdekt hij een wonderbaarlijk medicijn dat getest wordt op Queen Elisabeth en Napoleon, die toch al gek zijn. Ene Vandenboelmans, saucijzendraaier, wil het medicijn kopen. Verder duikt in het stuk ook nog een Siamese tweeling op, een Russische professor en Modest, de wijkagent die moet zorgen voor ieders veiligheid. Ondertussen blijkt dat het medicijn niet zo onschuldig is als het lijkt. Het maakt diegenen die het gebruiken gek en de gekken die het gebruiken, worden gezond. Wat gebeurt er als het Smirnoffvaccin nog eens verbeterd wordt?

Praktisch

Het stuk wordt op woensdag 5 en 12 maart om 20 uur, vrijdag 7 en 14 maart om 20 uur, zaterdag 8 en 15 maart om 20 uur en zondag 9 maart om 18 uur opgevoerd in zaal De Bommel, Doelhofstraat 34. Kaarten kosten 12 euro en zijn enkel verkrijgbaar in voorverkoop, bij voorkeur via info@de-bommelaar.be, op het nummer 0485 44 80 46 of bij de spelers. (WK)