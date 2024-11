Corneelkring Brielen brengt klassieker ‘Misdaad en straf’

Corneelkring Brielen brengt dit najaar de klassieker ‘Misdaad en straf’ van de Russische auteur Fjodor Dostojevski. Het stuk krijgt soms ook de titel ‘Schuld en Boete’. Het is gesitueerd in de 19de eeuw in Sint-Petersburg.

Misdaad en straf’ is een schitterende mengeling van een spannende intrige, psychologische analyse en grote ethische vragen. Verwacht je evenwel niet aan een ‘zwaar’ stuk. De tekst werd door theatercollectief Lazarus bewerkt tot een zeer verteerbare luchtige versie met kleurrijke personages en toffe spitse dialogen.

“De jonge student Raskolnikov heeft het geld niet om zijn kamer te betalen”, doet Piet Lesage het verhaal. “Hij voelt zich machteloos ten overstaan van de onrechtvaardige realiteit die hem omringt. Wat moet hij doen om die onmacht het hoofd te bieden? Hoe te leven in een wereld waarin armoede en ellende het lot is van het gros van de mensen? Hij graaft en analyseert, piekert zich suf. Zijn antwoord is rationeel en radicaal. Zo radicaal dat hij de grond onder de voeten kwijtraakt. Hij waant zichzelf een übermensch, bedenker van grote theorieën. Een man met een plan, verheven boven alle anderen. Maar het leven zelf doet hem uiteindelijk de das om: hij verliest zijn eigen menselijkheid en wordt een moordenaar.”

“Verteerd door schuldgevoelens overweegt hij even om zich aan te geven. Maar dat doet hij niet. In de overtuiging dat hij de perfecte misdaad heeft gepleegd en onkwetsbaar is, daagt hij inspecteur Porfiri uit om de moordenaar te zoeken. Tussen beide mannen ontwikkelt zich een vreemd duel: een mentale krachtmeting om de slimste te zijn, want ze zijn aan elkaar gewaagd. Langzaam maar zeker raakt Raskolnikov verstrikt in zijn eigen netten. Het is Sonja die hem uiteindelijk een les in nederigheid leert. Ze zet hem weer met zijn voeten op de grond. Ze leert hem dat het leven ook onrechtvaardigheid met zich meebrengt. En dat je dit als mens te aanvaarden hebt.”

Praktisch

‘Misdaad en straf’ gaat in première in CC Den Briel op zaterdag 30 november. Er zijn ook voorstellingen op dinsdag 3, woensdag 4, vrijdag 6 en zaterdag 7 december, telkens om 20 uur. Op zondag 8 december is er een matineevoorstelling om 11 uur. Het stuk wordt gebracht door Brecht Dejonckheere, Margot Derycke, Katrien Deweerdt, Kurt Engelbert, Sara Hamels, Mattice Vandaele, Greet Vanderstichele en Katrien Vanderstichele. Regisseur van dienst is Eric Meirhaeghe, die al enkele keren bij de Corneelkring regisseerde.

Tickets kunnen gereserveerd worden op de website www.corneelkring-brielen.be. (EG)