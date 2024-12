Cabaretier Karel Declercq brengt komisch jaaroverzicht

Perskring Lichtervelde nodigt eind dit jaar Karel Declercq uit naar Cultuurhuis De Keizer. Cabaretier Declercq brengt de voorstelling ‘België, schalks bekeken’. Een komische terugblik op de actualiteit in 2024.

Eind september organiseerde De Perskring het verkiezingsdebat, eind december organiseren ze de voorstelling met Karel Declercq. “Humor is broodnodig voor een gezonde samenleving”, zegt Patrick Cornillie van De Perskring. “Karel Declercq zegt al lachend de waarheid, nooit grof. Bedoeling is humor op niveau te brengen over de actualiteit. Zowat alle thema’s komen aan bod, in spitse grappen, treffende imitaties of muzikale parodieën. Het EK van de Duivels, de verkiezingen, … Met Remco, Quickie, Joost Klein, Trump, Conner en al wie het hier door de humor weer draaglijk maakt. We zijn immers een droomland voor het cabaret.”

België schalks bekeken

De voorstelling neemt rond de jaarwisseling de vorm aan van een komisch jaaroverzicht. Karel Declercq houdt deze traditie al in ere sinds 1991. “Op uitnodiging van de Lichterveldse Perskring komt Karel naar Lichtervelde. In een show van anderhalf uur zal hij het hebben over onder meer Quickies luchtgitaar, het Aars-schot van Gwendolyn, de roma-nce van Conner, het EK van de Snode Duivels en zoveel meer. En komen daar nu ook nog de stoten van Tom Waes bij, actueel is het zeker!”

De show vindt plaats op vrijdag 27 december om 20 uur in Cultuurhuis De Keizer. Een ticket kost 15 euro en kan gereserveerd worden via www.cultuurhuisdekeizer.com/kareldeclercq.html.