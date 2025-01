‘Bommen in de Barak’ bij In Eer en Deugd: “Een blijspel over daklozen”

De Passendaalse toneelkring In Eer en Deugd brengt dit jaar zeven voorstellingen van ‘Bommen in de barak’. Tickets zijn te koop vanaf zondag 25 januari.

Toneelkring In Eer en Deugd werd in 1958 op de kaart gezet toen enkele kajotters en KWB’ers toneel wilden spelen. Het was de start van een bloeiende vereniging. “We zijn dus nu aan ons 67ste seizoen bezig”, stelt voorzitter Marc Uyttenhove. “Heel wat stukken passeerden intussen de revue. In de loop der jaren groeide ook het spelniveau. We slaagden er zelfs in om enkele prestigieuze prijzen in de wacht te slepen, zoals De Gouden Meeuw in 2003 en de Cultuurtrofee Groot-Zonnebeke in 2013. Ook het aantal toeschouwers bleef al die jaren toenemen.”

Blijspel

Het bestuur van de toneelkring bestaat naast voorzitter Marc Uyttenhove uit secretaris Bert Grymonpon, penningmeester Nele Deceunick en de leden Bernard Seynhaeve, Pascal Carrein, Leila Dewaele en Sabine Vanoverberghe.

Dit jaar viel de keuze op het blijspel Bommen in de Barak, een stuk van Karel Eens in een regie van Gino Bruneel. Het gaat over Eugene en zijn zus Emma die al jaren rustig en gelukkig in een bouwvallige, kleine achterbouw wonen op het grondgebied van madame Lolita. Zij baatte vroeger aan de straatzijde ervan een sekswinkel uit. Ze zorgen zo’n beetje voor de daklozen, die er in de schuur kunnen slapen en er een boterham en een kop koffie krijgen. De burgemeester heeft echter, in samenspraak met een ruige aannemer, zijn oog laten vallen op het stuk grond en wil er een appartementsgebouw optrekken. In feite is hij er enkel op uit een deel van de winst te bekomen. Het blijkt dat Eugene en Emma niet zo snel uit hun huisje weg te krijgen zijn, maar de aannemer en de burgemeester proberen het toch via allerlei louche middelen. Dan roept Eugene de hulp in van zijn van vrienden en de daklozen, met alle gevolgen van dien.

De mensen die het waar maken op het podium zijn Marc Uyttenhove, Corine Pattyn, Leila Dewaele, Pascal Carrein, Sabine Vanoverberghe, Luc Ledoux, Mathijs Carlu, Nele Deceuninck, Bert Grymonpon, Melissa Verstraete, Melanie Verstraete, Kris Lauwers en Marie Debucquoy. Met Mathijs Caelu en Marie Ducquoy staan twee spelers voor het eerst op het podium. De vaste grimeploeg bestaat uit Cindy Bonduelle en Veronique Ver Eecke samen met Melissa Verstraete, die de haartooi verzorgt. Klank en licht zijn de verantwoordelijkheid van Eddy en Yuines Degryse, terwijl Roger Lebaere, Dieter Sabbe, Dieter Lietaert, Frederiek Verhelst, Pascal Carrein, Veronique Ver Eeche en Marc Uyttenhove timmeren aan het decor.

Alle voorstellingen gaan door in PC De Craeye op vrijdag 28 februari, zaterdag 1 maart, woensdag 5 maart, vrijdag 7 maart en zaterdag 8 maart telkens om 20 uur en op zondag 2 en 9 maart om 18 uur. Kaarten kosten 9 euro en zijn online te bestellen vanaf zondagmorgen 25 januari vanaf 9 uur en in De Craeye van 15 tot 16 uur.