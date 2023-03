Bijna 30 kinderen op scène in ‘De Tovenaar van Oz’

Het kindertoneel in de Oostendse badstad is levendiger dan ooit : Studio Amici en toneelkring Spiegel brengen drie voorstellingen van ‘De Tovenaar van Oz’ in De Grote Post.

De badstad heeft een traditie met kindertoneel: al in de jaren 70 was Harlekijntje (Studio James Ensor) actief, maar nadien waren er minder initiatieven. Die draad werd weer opgepikt door Studio Amici: “We zijn gestart in 2019 met een 15-tal kinderen”, zegt Anniek Clibouw. “Onze insteek is om wekelijks toneelinitiatie te geven aan kinderen tussen 6 en 12 jaar, maar er is ook een jongerenwerking tot 18 jaar. We laten hen kennismaken met improvisatie en expressie. Maar we bezoeken ook een poppentheater of volgen een workshop grime. We willen een plaats zijn waar kinderen kunnen groeien en er aandacht is voor hun individuele talenten.”

D’Ostendsche revue

De aanpak, uniek in Oostende, slaat aan want er zijn nu al 34 kinderen die wekelijks bijeenkomen in het lokaal in de Vermeylenschool in de Schermplantenstraat. Lesgeefsters Anniek Clibouw en Marleen Stragier maken de jongeren warm voor het toneel. En met succes want sommige van hen maakten al een fel gesmaakte passage als rappers in D’Ostendsche revue.

Fantasiewereld

Er is een nauwe samenwerking met toneelkring Spiegel en met De Tovenaar van Oz zijn ze al aan hun vierde productie toe. Hilde Veulemans (Spiegel) stelt haar ervaring als regisseur ter beschikking: “Het verhaal is gelijklopend aan de film The Wizard of Oz en gaat over Dorothy en de sprookjesachtige fantasiewereld. Haar avonturen beginnen als ze terechtkomt in magische land van Oz. Daar gaat ze met curieuze wezens op zoek naar de tovenaar van Oz. We geven aan het verhaal echter een heel eigen toets waardoor het verrassend blijft. Er zijn 21 scènes in het stuk, waardoor het erg verrassend blijft.”

Theaterkampjes

“Na deze productie gaan we opnieuw door met onze wekelijkse lessen tot het einde van het schooljaar. Deze zomer zijn we ook actief met verschillende theaterkampdagjes voor kinderen en jongeren. Daar kunnen ze proeven van wat we te bieden hebben. De inschrijvingen voor ons nieuwe seizoen starten dan in september.” Er zijn wekelijkse bijeenkomsten op woensdagmiddag. (efo)

Op vrijdag 31 maart om 19 uur en op zaterdag 1 april om 15 en 19 uur in De Grote Post. Tickets (8 tot 12 euro) via het Uitloket of op 0800 1 8400. Info over Studio Amici: 0476 58 33 66.