Betoverend verlicht straattheater lokt massa volk naar Knokke-Heist

Gueule d’Ours, het betoverend verlicht straattheater van het internationaal vermaarde Franse gezelschap Compagnie Remue-Ménage, zorgde zaterdagavond voor een massa volk in Knokke-Heist. Na een succesvolle voorstelling in het besneeuwde Alpe d’Huez maakt dit visueel spektakel een unieke stop in België, en wel in het hart van de kustgemeente.

Gueule d’Ours brengt het verhaal van machtige ijsberen die, badend in feeërieke lichten en omgeven door mystieke muziek, door de straten dwalen. Deze reusachtige beren, verlicht door zachte, dansende lichtjes, komen tot leven in een magisch samenspel van beweging, kleur en geluid. De voorstelling roept een wereld op waarin het arctische leven en de magie van licht met elkaar versmelten, en laat jong en oud meevoeren op een dromerige winterreis.

De straten van Knokke-Heist stonden zaterdagavond rijen dik om het spektakel mee te maken. De tocht startte omstreeks 17 uur in de Lippenslaan en eindigde ruim een uur later aan het burgemeester Frans Desmidtplein. (MM)