Bartje na drie jaar eindelijk met Oscar op de planken

Toneelkring Bartje uit Pollinkhove voert in de tweede helft van maart en begin april de komedie Oscar op. Die stond oorspronkelijk gepland voor het voorjaar van 2020. Maar corona zorgde ervoor dat de acteurs maar liefst drie jaar moesten wachten om het stuk op de planken te brengen.

Met drie jaar vertraging kan toneelkring Bartje eindelijk het stuk Oscar opvoeren. De titel zal bij sommigen misschien een belletje doen rinkelen, want de komedie werd in 1967 verfilmd met in de hoofdrol Louis de Funès.

In het stuk staat Christian Martin centraal, een vlotte jongeman die al enkele jaren in dienst is bij de schatrijke zeepfabrikant meneer Barnier. Christian werkte zich op en is ondertussen de rechterhand van de baas geworden. Op een dag vraagt Christian opslag aan Barnier, want hij wil een rijk meisje trouwen. Vanaf dat moment zit het spel op de wagen. Discussies over echte en valse juwelenkoffertjes, zwangere dochters, een chauffeur die wel heel vreemd uit de hoek komt, een onverwachte masseur en nog veel meer zorgen voor heel wat misverstanden. Dat alles staat garant voor een avondje vol verwikkelingen en hilarische toestanden.

Het stuk is oorspronkelijk van Claude Magnier en werd door Karel van Bosheim vertaald naar het Nederlands. De regie is in handen van Koen Vandenberghe. De acteurs dit jaar zijn Herlinde Decroos, Fien Fonteyne, Sofie Verstraete, Joke Melis, Liesbet Desmet, Wim Pauwelyn, Joren Delva, Danny Snick en Kris Demuynck. Maar Bartje is veel meer dan de acteurs en regisseur: achter de schermen werken nog een pak mensen mee.

Zeven keer

De opvoeringen vinden plaats op zaterdag 18 maart om 20 uur, zondag 19 maart om 16 uur, vrijdag 24 maart om 20 uur, zaterdag 25 maart om 20 uur, woensdag 29 maart om 20 uur, zaterdag 1 april om 20 uur en zondag 2 april om 16 uur in zaal Concorde in Pollinkhove.

Kaarten kosten 9 euro en zijn te reserveren via mail toneelkring.bartje@gmail.com of via Frederik Devloo op 0476 24 68 29 (na 19 uur). Meer info op www.toneelkringbartje.be

(KVCL)