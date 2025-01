Bart De Pauw komt met zijn show ook naar West-Vlaanderen

Na uitverkochte zalen in Gent, Antwerpen en Hasselt steekt televisiemaker Bart De Pauw over naar West-Vlaanderen. Op vrijdag 13 juni staat hij geprogrammeerd in Schiervelde in Roeselare.

Eind vorig jaar verraste Bart De Pauw vriend en vijand door een theatervoorstelling aan te kondigen. Initieel ging het om drie voorstellingen in Gent, Antwerpen en Hasselt. De interesse was groot, en al vrij snel werden er shows aan toegevoegd. Op Instagram, waar hij zijn shows aankondigde, kwamen er telkens veel reacties van mensen die vroegen of hij ook naar West-Vlaanderen zou afzakken.

Voor hen is er goed nieuws: op zijn website kondigt hij nu een extra show aan in Roeselare, op vrijdag 13 juni, in Evenementenhal Schiervelde. Tickets variëren van 49 tot 59 euro. Het gaat voorlopig om de laatste show van zijn tournee, die start op 29 april. Naar eigen zeggen gaat hij in de voorlopige titelloze show zich ‘niet wagen aan stand-up comedy, maar werkt aan een leuke, verrassende en creatieve theatershow vol grappige observaties in de typische Bart De Pauw-stijl’.

Bart De Pauw werd in 2021 schuldig bevonden door de correctionele rechtbank. © BELGA

Bart De Pauw kwam een aantal jaar geleden in opspraak na meerdere klachten over grensoverschrijdend gedrag. Onder meer de West-Vlaamse actrices Liesa Naert, Lize Feryn en Maaike Cafmeyer dienden klacht in. De slachtoffers kregen – vooral online – heel wat kritiek.

De Pauw werd eind 2021 schuldig bevonden door de correctionele rechtbank aan vijf gevallen van stalking en een geval van overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen. Nadien kregen de dames nog steeds ongehoord veel bagger. Cafmeyer keerde nog één keer op de zaak terug in onze krant: “Elk woord dat je zegt, wordt onder de loep genomen of ongenuanceerd uit de context getrokken. Dat is gestoord. Soms zeg ik: Stel je nu eens het allergrootste schaamtemoment in je leven voor. En iedereen heeft er één, hé. Heb je het? Voilà, nu mag je dat moment in het nieuws gaan vertellen.”

De docu ‘Het proces dat niemand wou’ toonde een ontluisterend beeld van hoe De Pauw te werk was gegaan. Vorig jaar ontstond er heisa toen hij de uitzending daarvan wilde tegenhouden. Toen de VRT-top daar deels in mee ging, was er opnieuw een rel.