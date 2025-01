AGE on stAGE van OPENDOEK speelt ‘Neuze’ in Spiegelkapel: “Er zijn niet veel mooie rollen”

Oudere toneelspelers een podium bieden, dat is de doelstelling van AGE on stAGE, een West-Vlaamse initiatief van OPENDOEK dat navolging kreeg in heel Vlaanderen. “Het is niet altijd even makkelijk als oudere amateurtoneelspeler om een boeiende rol te krijgen”, zegt Gino Bruneel.

Op zaterdag 25 en zondag 26 januari staan negen West-Vlaamse amateurtoneelspelers op het podium van De Spiegelzaal, de toneelzaal van Spiegeltheater Roeselare. Ze brengen er het stuk Neuze in een regie van Silke Gerinckx. De groep speelt het toneelstuk onder de paraplu van AGE on stAGE, een initiatief van OPENDOEK West-Vlaanderen. Deze organisatie inspireert het theater in de vrije tijd, faciliteert lokale toneelverenigingen waardoor auteurs, makers, spelers, vertellers en publiek zich artistiek en sociaal kunnen ontplooien.

“AGE on stAGE is de seniorenwerking van OPENDOEK en heeft als bedoeling om ook oudere spelers we spreken over 55-plussers een podium en vooral een mooi toneelstuk aan te bieden, want heel wat internationale studies en onderzoeken tonen aan dat kunstbeleving noodzakelijk is voor het welbevinden van de steeds groter wordende groep ouderen. Maar op een podium geraken, dat wordt steeds moeilijker”, zegt Gino Bruneel, in Roeselare goed gekend van onder andere Theater ’t Souffleurke. En dat bedoelt hij uiteraard figuurlijk.

Minderheid

“Het is als iets oudere acteur of actrice niet eenvoudig om aan een goede rol te geraken. Sowieso zijn we als 55-plussers in de minderheid in het wereldje van de amateurtoneelspelers en er zijn nu eenmaal minder rollen voor ouderen in de toneelstukken die wij spelen. Daarom nam OPENDOEK dit initiatief.”

“Het is een provinciaal gebeuren dat ontstond in West-Vlaanderen, maar ondertussen sinds twee jaar in alle Vlaamse provincies is uitgerold. Eens per jaar gaat men in elke provincie op zoek naar geïnteresseerde acteurs en een regisseur. Die komen samen en schrijven zelf een toneelstuk op eigen maat en naar eigen smaak. Het stuk wordt vervolgens opgevoerd: in West-Vlaanderen is dat tijdens Spots op West, het jaarlijks locatietheaterfestival in Westouter. Dit jaar is dat van 3 tot 6 juli. Daarnaast zijn er nog een aantal gastvoorstellingen onder andere in Oedelem en hier in Roeselare.”

“We repeteren op diverse locaties maar toch vooral in Roeselare, dat is voor iedereen centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Dit jaar zijn we te gast in De Spiegelkapel, het gezellige toneelzaaltje van Spiegeltheater op De Ruiter. Repeteren doen we in tegenstelling tot andere toneelverenigingen vooral in de namiddag. We zijn bijna allemaal gepensioneerd en kunnen ons dus op andere momenten dan alleen ’s avonds vrij maken”, legt Gino uit.

“Het feit dat we zelf ons toneelstuk schrijven, zorgt voor extra voldoening. We spelen daardoor altijd een verhaal dat ons ten volle ligt. We hebben allemaal natuurlijk heel wat ervaring in het amateurtoneel, zodat we snel weten wat wel en wat niet werkt op het podium.”

Deugnieterij

“Het stuk dat we dit jaar hebben geschreven heet Neuze. We nemen dit keer de mensen echt bij de neus. We gaan in tegen de gangbare zaken in de maatschappij. Het verhaal gaat over een groep ouderen die voor de leute en de spanning een straffe stoot beraamt. Ze steken deugnieterij uit om zich af te zetten tegen de regels en de verroestigheden. Wat dat wordt, gaan we hier natuurlijk niet verklappen, maar we belichten vooral de onderlinge relaties tussen de acteurs en dat met een lach en een traan”, besluit Gino Bruneel.

De acteurs van deze editie van AGE on stAGE zijn naast Gino Bruneel ook nog Kathy Casier, Serge Devriendt, Erna Hollevoet, Katia Ostyn, Christine Parein, Annemie Renier, Christine Vandevoorde en Kris Vermeulen.