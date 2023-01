23ste D’Ostendsche Revue met Carmen van De Kampioenen

Vroeger, na de Oostendse foor, volgde traditioneel, eind oktober, begin november de Oostendse Revue. Dertig jaar lang gingen de voorstellingen door in de Kursaal. Na de ‘oude’ kwam de ‘nieuwe’ revue, D’Ostendsche Revue, met vertoningen in het Variété Theater en in CC De Grote Post. Coronaproblemen zorgden ervoor dat er vorig jaar slechts één dag revue kon doorgaan in de Kursaal, maar 2023 wordt goed ingezet met de 23ste editie, met vijf vertoningen op 12, 13, 14 en 15 januari in CC De Grote Post. ‘Loat et uut’ met gastvedette Loes Van den Heuvel, Carmen uit ‘De Kampioenen’ wordt een spetterende editie met alles wat er van een revue verwacht en niet verwacht wordt!

Gesterkt door het succes van de vernieuwde aanpak, nieuwe regisseur (Hilde Veulemans), nieuwe teksten (Rudy Blomme) en nieuwe decors, nam de jonge garde in de spelersgroep energiek de teugels in handen. Voorzitter Robert Duyck werd gebombardeerd tot erevoorzitter en D’Ostendsche Revue ging de voorbije maanden verder onder leiding van een nieuw, jong bestuur. De repetities werden in september al opgestart en er werd keihard gewerkt om van de 23ste editie een super succes te maken.

Loes Van den Heuvel

“De spelersgroep is al een hele tijd op elkaar ingespeeld en sedert vorig jaar hebben we met regisseur Hilde Veulemans getimmerd aan een hoger niveau”, vertelt voorzitter Aïsha Butseraen (36), die preventie-adviseur psychosociaal welzijn is.

“De lat wordt steeds hoger gelegd en door de interactie met een professionele actrice worden we met zijn allen uitgedaagd om ons niveau nog te verbeteren. Charlie Wyllie is weggevallen en Imca Locqueneux komt de cast vervoegen.”

“Ook wat decors betreft, worden grenzen verlegd om de revue nog attractiever te maken. Via ondervoorzitter Rutger Denaedt hebben we de grote eer Loes Van den Heuvel, Carmen uit FC De Kampioenen, te mogen begroeten als gastvedette. Het slaat blijkbaar aan bij een breed publiek, want de voorverkoop van de ingangskaarten voor onze vijf voorstellingen loopt vlot.”

Vijf scènes met verrassende tussenacts

Loat et uut wordt een revue van de bovenste plank met een gemotiveerde cast, veel interactie met leuke muziek en liedjes, dynamisch ballet en prachtige decors. “We proberen ook het publiek actief te laten deelnemen aan de woordenwisselingen en gebeurtenissen op scène. We rekenen erop dat er veel zal gelachen worden met de lotgevallen van Pulle, Tjeppen, de commissaris, Mie en Joyce. Elke vertoning bestaat uit vijf scènes met verrassende tussenacts, die voor onvergetelijke lol en ambiance moeten zorgen.”

Nieuw in het concept is het aantreden van veertien jongeren tussen 12 en 15, die op scène, in een tussenspel, hun mening komen geven over Oostende. Ze zullen dat doen in hun typische jongerentaal en met hun typische gedragingen en kledij. Ze weten maar al te goed wat ze moeten zeggen en zijn zeer kritisch in hun uitspraken over het beleid in Oostende. Het is een totaal verrassende, nieuwe insteek, waarop we heel fier zijn.”

Goud voor de commissaris

Dit jaar wordt Danny Brissinck gevierd. De politiecommissaris van de oude en de nieuwe revue treedt voor de vijftigste maal op en dat verdient een aparte vermelding en nominatie.

“Ik word dit jaar 68 en de revue is een flink stuk van mijn leven”, vertelt Danny. “In de eerste revue Wad’emme nu heb ik niet meegespeeld. In de tweede en derde revue mocht ik als figurant aantreden en door Mance heb ik zes sprekende rollen gekregen, van dronkaard tot schepen. Na enkele jaren kreeg ik een vaste rol als commissaris. Na 27 oude en 22 nieuwe revues ben ik aan mijn gouden editie toe, een absolute mijlpaal in mijn leven. ‘Loat et uut’ is al op voorhand een succes voor mij, hopelijk straks ook voor het publiek!”