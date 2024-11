15 november: Koningsdag of vergeten terreur? Voorstelling ‘Gemislukt’ gaat in première in Kortrijk

Regisseur Tom Dupont maakt samen met drie doorwinterde spelers – Marijke Pinoy, Aurelie di Marino en Ali Can Ünal – van de mislukte, en daarom vergeten, terreuraanslag op 15 november 1902 een voorstelling op het Kortrijkse podium. “Is een kleine man die een aanslag pleegt op een grote machine gedoemd te mislukken?”



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Op 15 november vieren we Koningsdag. 122 jaar geleden verstoorde op die dag de eerste terreuraanslag in België het feestgedruis. De Italiaanse anarchist Gennaro Rubino richtte zijn revolver op koning Leopold II met de woorden: ‘Leve de sociale revolutie!’. Hij miste Leopold, en daarmee ook de historische kans op een sociale omwenteling. “Net als bij Donald Trump zorgde de aanslag voor een flinke boost in Leopolds populariteit.”

Gemislukt is een voorstelling over gemiste kansen en over de kunst van het falen. “Marijke Pinoy, Aurelie di Marino en Ali Can Ünal vogelen samen uit hoe Rubino het moment van zijn mislukte aanslag bereikt. Als een herinneringsmachine die langs alle kanten knarst en knettert, (re-)construeren zij de levensloop van een verliezer. Bepaald door zijn afkomst, zijn wanhoop, zijn idealen en zijn grootheidswaan.”