Terugblik naar WO II tijdens Nacht van de Geschiedenis in Lichtervelde

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis, een samenwerking tussen het Davidsfonds en de Heemkundige Kring Lichtervelde, komt historicus Benedict Wydooghe langs om een synthese te maken van zijn ervaringen en onderzoek rond de oorlogssituatie in Lichtervelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“De tachtigjarige herdenking bracht in juni 2024 gegevens aan de oppervlakte waarvan historici en heemkundigen het bestaan niet kenden”, vertelt Benedict Wydooghe. “Dagboekfragmenten tonen de aanvankelijke onwetendheid van het dorp en hoe in 1945 de schok het dorp uit z’n lood sloeg.”

“Er is een teruggevonden dagboekfragment van Betty Tanghe, die haar broer achterna reisde. Uit haar ontmoeting met de plaatselijke pastoor leren we waarom de namen van ‘de 13’ fout zijn gespeld. De zwijgzame André Denolf geeft geheimen prijs en als kers op de taart toont een weinig bekende affiche de overlevenden die naar Lichtervelde terugkeerden.” Op 12 november vertelt Benedict over zijn reizen naar Wolfenbüttel, over wapenhandel en spionage, over jaloezie, collaboratie en repressie in de omgeving van Lichtervelde, Roeselare, Ruddervoorde en Torhout. Tijdens deze avond wordt de heruitgave van het boek ‘De Stille Strijd van Eugeen Callewaert’, van Modest Maertens gepresenteerd en te koop aangeboden. Professor Philip Vermoortel, die destijds de inleiding schreef op het boek van Modest Maertens, verzorgt de inleiding.

Muzikale omlijsting

Les Arcs, bestaande uit Henk Cnockaert, Marc Hoornaert en Hendrik Wostyn brengen eigen, exclusieve muziek die bij de voorstelling hoort.

Nacht van de Geschiedenis vindt plaats op dinsdag 12 november om 20 uur in OC De Schouw.