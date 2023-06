Ter Gavers en AHA sluiten kunstkuurproject af met expo

De voorbije drie schooljaren werkten GO! basisschool Ter Gavers en AHA, de Academie Harelbeke Anders, samen aan het kunstkuurproject ‘Van kunstenaarsatelier tot op de klasvloer’.

Kunstkuur is een samenwerking tussen een academie en een school met daar waar mogelijk aanvullingen door externe partners. De Academie kreeg door deze samenwerking de kans om de muzische talenten van de leerlingen naar boven te brengen en daardoor de stap naar AHA te verkleinen. “Kunstkuur maakte het mogelijk om binnen één school in alle graden en vakgebieden te infiltreren om een zo groot mogelijke ‘blijvende’ kruisbestuiving van beeldende kunst op poten te zetten, zodat iedereen in het verhaal betrokken werd. Simpelweg: kunst voor en door iedereen”, duidt Jean-Claude Van Loosveldt, directeur GO! basisschool Ter Gavers. “Via de samenwerking werd er expertise vanuit het beeldend deeltijds kunstonderwijs binnengebracht op de klasvloer. Het delen van expertise maakt elk team sterker. Leren van elkaar en het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs: daar gingen ze beiden voor. De socio-culturele achtergrond van de school werd in de samenwerking verweven en op deze manier werd er net nog meer expertise aan beide teams toegevoegd”, aldus schepen van Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). Tijdens het samenwerkingsproject was het de bedoeling om ‘a habit of mind’ te creëren onder beide leerkrachtenteams van Ter Gavers en AHA! dat samenwerken niet alleen boeiend kan zijn maar ook zeer leerrijk. De Academie trekt nu haar vleugels uit de basisschool en het is de bedoeling dat het Ter Gavers-team zelfstandig hun muzische vorming uitdagend en boeiend weet te houden. Door anders te kijken naar, anders te denken over, en anders te doen, om zo de leerplandoelstellingen te behalen”, aldus Evelien Van Gheluwe, directeur AHA. (Peter Van Herzeele)