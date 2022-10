Tentoonstelling ’50 Humans. Van ver, van hier, vaneigens’ in de Izegemse bibliotheek

Tot eind oktober loopt 50 Humans, een verhalende fototentoonstelling van fotograaf Abdulazez Dukhan in de Izegemse stadsbibliotheek. De tentoonstelling is een ode aan vluchtelingen en hun bijdrage aan de maatschappij. De tentoonstelling is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Tijdens de zomer van 2020 reisde Abdulazez Dukhan naar tien verschillende steden en gemeenten in België. Hij portretteerde 50 vluchtelingen en migranten en tekende hun succesverhalen op. De verhalen focussen op drie verschillende domeinen: werk, studies en vrijwilligerswerk. De expo toont hoe mensen – via integratie – ervaren effectief te kunnen bijdragen aan de samenleving. Elk van de geportretteerden draagt bij en elke bijdrage is even waardevol.

De tentoonstelling werd gerealiseerd met de steun van meer dan 100 sympathisanten, maar ook met de hulp van House of Compassion en van A Fonds, de jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.

Elke openbare bibliotheek heeft een bij uitstek verbindende en inclusieve functie: tussen jong en oud, arm en rijk, gestudeerd of minder gestudeerd, tussen allochtoon en autochtoon, tussen van ver en van hier. Zij nam dan ook samen met de dienst integratie – steeds een gewaardeerde en gedreven partner – het initiatief voor deze tentoonstelling.

Eerste groot project

Abdulazez Dukhan is 23 en afkomstig uit Syrië. Hij begon in 2016 met documentairefotografie toen hij vastzat in een van de vluchtelingenkampen in Griekenland. Hij droomde ervan om via beeldmateriaal een andere insteek, een andere perceptie te creëren. Vrijwilligers en sponsors bezorgden hem professionele camera’s waarmee hij meteen aan de slag ging.

In 2017 verhuisde Abdulazez met zijn familie naar België. Vandaag studeert hij computerwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. 50 Humans is zijn eerste grote project in ons land.