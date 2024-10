Tentoonstelling 100 jaar Sint-Janskerk geopend in Ieper

De tentoonstelling in de kerk van Sint-Jan over het honderdjarig bestaan van de kerk, is geopend. De kerk was tot de nok gevuld tijdens de plechtige eucharistieviering, opgeluisterd door het Sint-Janskoor.

De tentoonstelling in de kerk is elke namiddag te bezoeken tot zondag 3 november. Tijdens de receptie werden de organisatoren in de bloemetjes gezet.

We herkennen naast schepen Eva Ryde de leden van de kerkraad en de lokale ploeg: Pierre De Bouvere, André Demolder, Ludwina Bentein, Geert Vandeputte, Chantal Haghedooren, Lieve Delporte, Denise Goethals, Filip Heyman, Jenny Vandenbulcke, Katrien Hanssens, Dominiek Maes en Gery Delva.

(EF/foto EF)