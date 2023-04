Studenten van VOX jongerenkoor pakken uit met tweede concert

VOX, een jongerenkoor uit Desselgem met 11 enthousiaste meiden onder leiding van Bart Lysens, brengt na het succes van hun vorige concert dit jaar opnieuw hun eigen project: ‘VOX in Concert’ op 12 mei in OC ’t Klokhuis in Beveren-Leie.

“We zijn een bende studenten die net iets te oud zijn geworden om nog deel uit te maken van een jeugdkoor”, vertelt Ruth Vandenberghe namens VOX. “De meesten komen van bij de jeugdkoren Sjoklamuze uit Desselgem en Sjaloom, het koor verbonden aan de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart, en zijn afkomstig uit Waregem, Desselgem, Wielsbeke…”

“Dit zal ons tweede eigen concert zijn, na ‘Powerwomen’ vorig jaar. Onder leiding van dirigent Bart Lysens willen we graag ons repertoire nog wat verbreden en ons op de kaart zetten bij het bredere publiek in en rond Waregem en Desselgem. We hebben er alvast heel veel zin in om ons eigen ding te doen. Ons koor bestaat uit Ynse Anckaert, Marte Coussement, Rune Coussement, Ninne Eloot, Flore Lavaert, Lotte Lavaert, Nelle Van Praet, Ruth Vandenberghe, Tine Vandenberghe, Aline Vanwynsberghe, Mélanie Viaene en onze dirigent Bart Lysens.”

"We repeteren een keer per week in de Mote. Het concert zelf is op 12 mei om 20 uur in OC 't Klokhuis in Beveren-Leie. De deuren gaan open om 19 uur en iedereen is op voorhand en achteraf welkom voor een hapje en een drankje. We kijken alvast met heel veel enthousiasme uit naar deze dag. Tickets bestellen kan via onze Facebookpagina, VOX jongerenkoor, of op Instagram via vox_jongerenkoor. Volwassenen betalen 12 euro, studenten 10 euro."