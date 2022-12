Stefaan Sintobin (VB): “Zouden Brugge en Kortrijk niet beter samenwerken in plaats van met elkaar te strijden over Europese kandidatuur?”

De West-Vlaamse kandidaturen voor Europese Culturele Hoofdstad zorgen voor een kleine oorlog tussen Brugge en Kortrijk. Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) betreurt dit dispuut. Hij vraagt zich onder meer af of samenwerking tussen beide steden geen optie is.

Recent kondigde stad Brugge zijn kandidatuur aan voor Europese Culturele hoofdstad in 2030, nadat de stad reeds eerder Europees Culturele hoofdstad was in 2002. Lang voor Brugge deed de stad Kortrijk hetzelfde. “Kortrijk reageerde nogal ‘verbolgen’ op de kandidatuur van Brugge en de Kortrijkse schepen van Cultuur en Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) schreef een nogal ‘vrij emotionele’ open brief”, stelt Vlaams parlementslid Stefan Sintobin (VB) vast.

Weinig collegiaal?

“Axel Ronse vond de kandidatuur van Brugge weinig collegiaal en vroeg zelfs om de Brugse kandidatuur terug te trekken. Hij nodigde Brugge uit om zich achter de Kortrijkse kandidatuur te scharen en geen tijd, energie en middelen te verspillen aan een volgens hem een kandidatuur zonder kans op slagen. Axel Ronse beweert dat de directeur van de organisatie hem verzekerde dat er geen hoofdsteden en ook niet twee keer dezelfde stad wordt aangeduid. Stad Brugge ontkent en cultuurschepen Blontrock (CD&V) zegt dat dit nergens wordt vermeld.”

“Het lijkt mij evident dat onze fractie de Brugse kandidatuur steunt maar deze op de spits gedreven realiteit tussen twee West-Vlaamse steden is toch wel te betreuren”, benadrukt Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB). “Dat de Kortrijkse schepen Ronse Brugge een ‘ingeslapen imago’ toemeet doet zijn zaak ook geen goed natuurlijk.”

Duidelijkheid

“Toch zit ook onze fractie met enkele vragen naar duidelijkheid. Wat zijn de beweegredenen van het Brugs stadsbestuur om een tweede keer een kandidatuur in te dienen? Klopt het dat een tweede kandidatuur weinig kans op slagen heeft? Is er overleg geweest tussen beide steden? Wat is het financiële plaatje? Is samenwerking tussen de beide steden een optie? En zo zijn er nog wel een aantal onduidelijkheden waarop ik graag antwoord zou op krijgen. Ik zal deze kwestie dan ook via een interpellatie aankaarten op de volgende Brugse gemeenteraad in januari 2023”, aldus Stefan Sintobin.