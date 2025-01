Stefaan Delbeke neemt afscheid van het feestbestuur Deerlijk

Met belleman Jan Desimpelaere, leden van het schepencollege en van het feestbestuur werd hulde gebracht aan Stefaan Delbeke, 36 jaar lid van het Deerlijkse centraal feestbestuur. “Ik heb dit steeds graag gedaan en begon reeds in 1983 als lid van het feestbestuur op de Molenhoek. Toen was Eugene Thijs voorzitter en Romain Courtens vroeg mij in 1988 of ik het Feestbestuur van de Molenhoek wilde vertegenwoordigen in het Centraal Feestbestuur van de gemeente. Ik verving er toen Leopold Derycke.”

Stefaan herinnert zich de start. “Toen was Alberic Vervaeke voorzitter en Roger Depraetere secretaris. Later zijn dan Paul Vandendriessche gekomen als voorzitter en Marc Derie als secretaris. Nu is het voorzitter Rudy Verhulst en secretaris Bertrand Vandendriessche die de leiding in handen hebben. Het centraal feestbestuur bestond toen uit één vertegenwoordiger van iedere wijk en vele jaren waren er een tiental wijkbesturen die vertegenwoordigd waren. Nu zijn er drie vertegenwoordigers van iedere wijk, maar zijn er maar vier wijkbesturen meer die samen het bestuur vormen.”

“Ik was gewoon bestuurslid tot Paul Vandendriessche voorzitter werd en ik de taak van schatbewaarder kreeg. Ik heb dit op mij genomen gedurende een kwarteeuw tot 2013. Daarna was ik weer bestuurslid en heeft Yves Vande Wiele die taak van penningmeester overgenomen.”

Niets dan goeds

Over de sfeer in de groep weet Stefaan niets dan goeds. “Ik herinner mij nog dat wij na de vergaderingen ons haastten om nog een kaartje te leggen samen met Gaby Vlieghe, Chris Deleersnyder en Paul Vandendriessche. Dit duurde soms tot in de late uurtjes. Ik heb veel mooie en positieve herinneringen aan mijn 36 jaar centraal feestbestuur”

“ Vooral het inrichten van het bal van de burgemeester, het feest voor 25 jaar burgemeesterschap van Roger Terryn en de vele gemeentelijke kampioenschappen (onder meer voor kaarters, duivenmelkers, vinkeniers, biljarters, vogelpik…) en activiteiten die werden georganiseerd. Ik blijf nog verder bestuurslid op mijn Molenhoek”, zegt Stefaan.

(MVD)