STAP Roeselare viert 101ste verjaardag, feestjaar start met uitgave van scheurkalender

De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten in Roeselare viert met een jaartje uitstel de honderdste verjaardag. STAP101 wordt een feestprogramma dat in januari van start gaat met een kalender en in 2023 een orgelpunt krijgt met het slotconcert De Kleine Prins.

De STAP is jarig. De Stedelijke Academie voor Podiumkunsten of, vergeef het ons om toch nog eens de in Roeselare bekende naam de muziekschool te gebruiken moest de festiviteiten voor het 100-jarige bestaan door het virus even on hold zetten maar gaat in dit en volgend schooljaar nu toch voor een feestelijke opeenvolging van muzische hoogtepunten. De aftrap gebeurt met de publicatie van een scheurkalender voor jong en oud.

De handige STAP-almanak staat boordevol weetjes, anekdotes, belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de academie, culturele verjaardagen en zelfs recepten, knutselopdrachten en breinbrekers. Via de QR-code kom je maandelijks vlotjes bij de activiteitenkalender van de STAP terecht.

Alle leerlingen van de academie krijgen een gratis exemplaar cadeau maar wie dit nu net het ideale cadeau vindt voor onder de kerstboom, kan er zich eentje aanschaffen voor 14 euro. Ze zijn te verkrijgen in de hoofdschool en in de vestigingsplaatsen in de omliggende gemeenten. De opbrengst gaat naar het sociaal fonds van de vzw TOON die middelen vrijmaakt voor leerlingen die het financieel moeilijk hebben.

Frame it!

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor een ander feestproject al volop aan de gang. Frame it! is een artistiek gebeuren rond dans, woord, muziek en fotografie. Leerlingen van de basisscholen De Bever, de Kapelhoek en Dominiek Savio worden zo met kunstenaars in contact gebracht. Frame it! zal ook na het jubileumjaar verder lopen en mondt uit in een groots spektakel in het Concertgebouw van Brugge.

Werken met kinderen is een nog smallere schaatspiste met veel vallen en opstaan – Luc Dewaele, fotograaf

Beeld je eens in en uit is de titel van een fototentoonstelling die loopt vanaf 29 januari in cultuurcentrum De Spil. Met direct-klaar-camera’s ging fotograaf Luc Dewaele aan de slag met de deelnemers van Frame it!.

“De kleuren rood, geel en blauw staan centraal. Het draait allemaal om waarnemen en ontdekken wat een camera met jouw waarneming doet. Ik word hier als fotograaf ook wel wat uit mijn comfortzone geduwd. Mijn routine helpt me hooguit bij het instellen van de camera en het vermijden van duimen en vingers op de lens.”

“In mijn cursussen met volwassenen moet ik mij constant de vraag stellen hoe je mensen verleidt om op een andere manier te kijken. Werken met kinderen is een nog smallere schaatspiste met veel vallen en opstaan.”

“Ik ben vooral blij dat de muren tussen de enclaves van de podiumkunsten en mijn eigen vakgebied organisch gesloopt worden”, aldus nog Luc Dewaele.

Jubileumconcert

Ook op 29 januari presenteert de STAP om 19 uur haar jubileumconcert in De Spil. Dat is de officiële opening van het feestjaar. Zowat elke tak van de veelzijdige academie, die al lang niet meer uitsluitend een muziekschool is, komt aan bod. Kaarten kosten 8 euro of 5 euro voor -12-jarigen. Reserveren kan via info@toonvzw.be.

Verder vinden we op de feestkalender nog een Groot Podiumfestival, Wie is Wally en Feest XL en in het schooljaar 22-23 het slotconcert De Kleine Prins. De officiële verjaardag op 6 oktober 2022 wordt nog eens extra in de verf gezet.