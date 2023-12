Stadsdichters schrijven samen gedicht over verbinding in Roeselare

De Junior Stadsdichter Nora Lefevere en stadsdichter Edward Hoornaert schreven samen een gedicht rond verbinding. Het prijkt prominent op de glazen gevel van ARhus. “Het is de bedoeling poëzie dichter bij de inwoners te brengen.”

Nora Lefevere was de winnares van de Junior Stadsdichter-wedstrijd van 2023. Edward Hoornaert is de stadsdichter voor de periode 2021-2023. Samen schreven ze Schepping, een gedicht dat gaat over verbinding. “We zijn op een dag samen gaan zitten om wat te brainstormen”, vertelt Nora Lefevere. “We bekeken eerst een aantal foto’s en prenten en schreven daarover elk apart enkele zinnen neer die spontaan bij ons opkwamen. Vervolgens legden we onze schrijfsels bij elkaar en dit is het resultaat geworden.”

“Het gedicht gaat over twee meisjes die vol verwondering door de stad dwalen en bij alles wat ze zien even stilstaan”, vult stadsdichter Edward Hoornaert aan. “Elk voorwerp dat we zien of aanraken is wel ergens door iemand gemaakt en dat is een grote bron van inspiratie. De twee besluiten op het einde om zelf ook te gaan scheppen. Ze kiezen voor bomen en groen want dat kunnen we hier in Roeselare nog wel gebruiken.”

Weesgedicht

Het grote gedicht is aangebracht op de ramen van ARhus op De Munt en blijft hangen tot begin januari. Ondertussen lopen de voorbereidingen voor de keuze van een nieuwe Junior Stadsdichter. Edward Hoornaert is aan het einde van zijn poëzielegislatuur gekomen dus wordt er in januari ook een nieuwe stadsdichter gekozen.

Ondertussen kunnen Roeselarenaars zelf ook een gedicht adopteren. ARhus is aangesloten bij het collectief ‘Weesgedichten’ en heeft 25 gedichten geadopteerd. De adoptieprocedure is heel simpel. Even aanmelden op de weesgedichten.be/bibliotheek/arhus en vrijwilligers komen het gekozen gedicht op je raam schrijven. (Bart Crabbe)