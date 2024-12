Skyline organiseert comedy-avonden voor jongeren met mentale zorgen: “Elke euro gaat naar het TEJO-huis”

Skyline Communications, het technologiebedrijf uit Izegem, zet zijn traditie van maatschappelijk engagement verder met niet één, maar twee comedyavonden ten voordele van een goed doel. De eerste avond was in een recordtijd uitverkocht, en ook de tickets voor de extra avond waren hetzelfde lot beschoren. De opbrengst gaat integraal naar het TEJO-huis in Izegem.

Skyline organiseert jaarlijks een campagne voor een goed doel. “Sociaal engagement is een belangrijke pijler binnen onze bedrijfscultuur,” vertelt Emma Saldi, HR-medewerker bij Skyline Communications. “Dit jaar steunen we het TEJO-huis in Izegem, dat gratis laagdrempelige en anonieme therapeutische hulp biedt aan jongeren tussen 10 en 20 jaar.”

Naast de comedyavonden zijn er acties zoals een soepverkoop en een kerstdrink, maar het hoogtepunt blijft de stand-upcomedyshow. “Die is voor onze regio intussen een vaste waarde,” voegt Emma toe.

De eerste aangekondigde avond was binnen vijf dagen volledig uitverkocht. Om aan de grote vraag te voldoen, wordt op woensdag 15 januari een extra show georganiseerd. Ook die tickets vonden gretig hun weg naar het publiek en is ondertussen uitverkocht. “Het enthousiasme van de bezoekers toont aan dat ons initiatief leeft en gewaardeerd wordt,” zegt Lode Ketelair, Marketing Manager bij Skyline en programmator van de line-up. “Comedy for Charity is niet alleen een plezierige avond, maar ook een belangrijk onderdeel van onze fondsenwerving. Skyline Communications en Skyline Park nemen alle kosten op zich, waardoor elke ingezamelde euro rechtstreeks naar TEJO Izegem gaat.”

Sterke line-up voor een goed doel

Het programma van Comedy for Charity belooft een fantastische avond. Vincent Voeten, de eerste politie-inspecteur die Humo’s Comedy Cup won en bekend van ‘De Ideale Wereld’, deelt het podium met Mohsin Abbas, een van de meest pittige comedytalenten van het moment. Mohsin was er ook al bij op de allereerste editie, haalde het tot de finaleweek van ‘De Slimste Mens’ en trekt nu overal volle zalen met zijn eigen zaalshow ‘Moh?!’ Daarnaast brengt Els Verhofstede een humoristische kijk op vrouwelijkheid, ouder worden, de menopauze en opvoeden, terwijl Maarten D’Haene, winnaar van de Lunatic Comedy Award, de avond aan elkaar praat.

Naast de comedyshows organiseert Skyline ook andere initiatieven om geld in te zamelen. Medewerkers van Skyline Communications en Skyline Park kunnen steunen via een soepverkoop, en de jaarlijkse kerstdrink biedt een gezellige gelegenheid om geld in te zamelen via de verkoop van snacks, warme dranken en merchandise.

Een warm hart voor jongeren

Charlotte Petillion, coördinator van TEJO Izegem benadrukt hoe belangrijk deze steun is: “Met het ingezamelde geld kunnen we meer jongeren helpen die nood hebben aan een luisterend oor of psychologische hulp. Onze therapeuten en medewerkers werken volledig vrijwillig, maar een veilige en warme plek zoals het TEJO-huis brengt kosten met zich mee. De bijdrage van Skyline Communications betekent enorm veel voor ons.”

Emma Saldi besluit: “We laten zien dat lachen en zorgen voor elkaar hand in hand kunnen gaan. Het is onze manier om bij te dragen aan een hechte, betrokken gemeenschap.”